對立院負責！馬英九推修憲學地方制度「行政院總統府可以合併」

▲馬英九也拋出修憲議題。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院前院長賴清德卸任時拋出修憲議題，建議讓立委擔任閣員，台灣走向內閣制。對此，前總統馬英九16日不同意賴清德建議，因為這一改就完全不是總統制，一改就會被質疑總統還需要職權，反倒是全台22個縣市政府是首長制，對議會負責，行之69年的地方制度格式，可考慮套用到中央，讓總統直接對立法院負責，「人民選出來的總統難道不應該面對國會？如果這樣做，行政院、總統府可以合併」。

賴清德卸任拋出修憲議題，馬英九16日接受廣播專訪也提出見解，他說，台灣被指總統有權無責、行政院長有責無權，這不見得正確，但有時候確實會出現，因此也想想有沒有第三條路，像是22個縣市政府是首長制，對議會負責，可目前是總統不對立院負責，有沒有可能採取總統對立院負責的制度，「這是我們走了69年的制度，有人覺得不以為然，覺得沒有防火牆」。

馬英九說，地方這麼多年經驗，實施起來沒有很大的問題，這69年的經驗不能拿到中央來，他自己擔任台北市長期間也是春秋兩季都去議會備詢，「人民選出來的總統難道不應該面對國會？如果這樣做，行政院、總統府可以合併」，可以少掉一個機關，還是五院制度，責任沒有變。

「中華民國總統，很少有人像我一樣從總統府事務官做起，對內部行政比其他總統了解多一點」。馬英九說，其實總統府與行政院許多任務重疊，像是總統府都不處理陳情而是轉到行政院處理，疊床架屋的關係導致行政程序比較慢。

馬英九認為，總統制大家會想到美國，內閣制則是想到歐洲或是日本，可台灣或許能把行之69年的地方制度格式拿到中央來，當然要修憲，但變動不是很大，立法院還是立院，委員不能當官員藉以維持權力分立，否則總統制底下委員是閣員領導起來更困難，「可以想想看，不要在總統制、內閣制打轉」。

對於賴清德建議讓立委擔任閣員，台灣走向內閣制，馬英九不同意這看法，他認為，這一改就完全不是總統制，一改就會被質疑總統還需要職權嗎？