中共無人機闖東沙島領空　張競：國防部未精準說明確實高度

記者蔡紹堅／台北報導

國防部17日上午11時20分發出新聞稿表示，凌晨5時44分偵獲一架中共監偵無人機進入東沙島領空，經警告後於5時48分脫離。對此，中華戰略學會資深研究員張競認為，國防部新聞稿稱該機高度在我防空武器射程外，但卻未精準說明確實高度，恐將遭人質疑，「到底是否能夠掌握該機高度？」

張競提到，東沙島1月17日的日出時間為上午06時53分19秒；換言之，該無人機進入與離開東沙島領空是在日出前至少一小時前發生。

張競指出，東沙領海依據環繞東沙環礁領海基點D1至D4共計四點，若是穿越東沙島領空最長距離約為36至37浬，從0544進入至0548脫離，以穿越最遠距離估算，該無人機最高航速約為540節左右，若是擦邊穿越航程較短，該機航速應該更低。

張競提到，國防部新聞稿雖聲稱該機高度在我防空武器射程外，但卻未曾精準說明該機確實高度，恐將遭人質疑，到底是否能夠掌握該機高度？畢竟東沙島是否進駐能夠掌握該機動態與高度之偵蒐預警系統，抑或是由該無人機透過ADS-B系統所提供資料加以判讀，勢必成為各方繼續深入探討重點，國防部應妥善準備資料，適切回應。

張競指出，該機在日出前闖入東沙領空，在當前戰備戒備等級下，守備部隊不可能日夜有人在防空系統輪值戰備，從獲知該機迫近至飛離為止，不過短短七分鐘，守備部隊在起床前來不及因應處置，實屬情有可原；實在沒必要以「高度位於我防空武器射程外」為託辭。

張競還說，該事件發生後，到國防部於1120發佈新聞稿為止，國安高層處置此事總共耗時五個半小時，處置步調與速度是否能讓國人滿意？必將成為社會關注重點。

張競強調，目前東沙係由海巡單位負責守備，海巡署上級機關為海委會，但負責空防任務相關部隊兵力、權責與資產又都是由國防部統籌，此次從事件發生到發佈新聞稿，國防部與海巡署是如何協調與任務分工，國安高層又是如何統合指導，實有必要深入檢討。

國防部在新聞稿中表示，今（17）日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入臺灣西南空域活動；並於0541時接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於0544時，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於0548時脫離。

國防部指出，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。