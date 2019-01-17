　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 2名露肚裝辣妹在64號州際公路公路上忘我地大跳電臀舞。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州64號州際公路14日發生大塞車狀況，車速緩慢，一名女駕駛佛里德霍芙（Jackie Friedhoff）發現後方車輛的車頂上，竟然有2位穿著露肚裝的辣妹正盡情地前後擺動豐臀，大跳電臀舞（Twerk），讓她相當傻眼。她將影片po到社群上想讓網友撻伐她們，沒想到影片意外造成轟動，其中一位女舞者還私訊請求標記她，讓佛里德霍芙相當無奈。

據英國《太陽報》報導，當時正值下班時段，交通十分堵塞，時速約為10英哩（約時速16公里）。當時30歲的目擊者佛里德霍芙，開車經過64號州際公路靠近聖路易斯（St. Louis）路段時，看到後方有2名辣妹「下車爬到車頂上」，心中還覺得納悶時，卻看到她們趴在車頂上，開始瘋狂地轉動臀部，還有1位白衣女則坐在窗戶上，相當盡責地幫忙錄影，整個過程都讓她看傻了眼，並拿起手機錄影存證。

▲▼ 美國密蘇里州64號州際公路14日，有2名正妹在在車頂上大跳電臀舞。（圖／翻攝Youutube／Video Break）

▲▼ 2位辣妹身穿性感露肚裝，大跳電臀舞時露出性感小腹，另一位白衣女子上半身露出車外，拿手機幫忙錄影。

▲▼ 美國密蘇里州64號州際公路14日，有2名正妹在在車頂上大跳電臀舞。（圖／翻攝Youutube／Video Break）

佛里德霍芙表示，當時2名女子還曾2度在車頂上跳躍，導致後方車輛緊急煞車，「這絕對是個安全問題，她們可能被風吹落，或是造成意外發生」。只是她沒有向警方報案，而是把影片po到臉書社群上，希望透過網友之力肉搜她們，沒想到影片卻意外引發熱烈迴響，吸引超過25萬次的觀看次數，其中一名當事者甚至私訊請求幫忙標記她。不過，目前當事女子已經將帳號刪除，網友無法進行肉搜。聖路易警方也對外表示，尚未收到相關事件的消息。

看到2位正妹的瘋狂行徑，網友紛紛跳出來大罵，「真是太愚蠢了，她們竟然沒有掉下來」、「愚蠢」、「她們需要接受罰款」、「真為她們感到羞恥」、「她們的小孩可能正好坐在電視機前，看著她們做的蠢事」、「希望她們別摔下來」」。

ET快訊
丫頭尾牙「老闆潑酒禮服全毀」　下秒超得體接話高情商服了
賀一航兒大街被砍12刀！醫院2度病危通知：第一次看爸哭

關鍵字：美國,密蘇里州,64號州際公路,里德霍芙,Jackie Friedhoff,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩頭懷孕3個月海豹慘遭射殺　英國動保團體懸賞緝兇

扒光15歲女兒…讓房東驗身！「每月抵房租」鬼父母站房外聽悽慘叫聲

橘子剝開驚見「10隻活生生肥大白蟲」　人工挑出桌上狂蠕動

捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

加拿大車廠9員工集資買彩券　「爽贏14億頭獎」集體離職

客機降落後「引擎異常熄火」　大阪機場跑道被迫關閉　109人受困

歐洲人少吃紅肉、亞洲人少吃魚　「救地球菜單」每年造福1100萬人

人類贏了！半數「員工」被裁員　機器人飯店用回人類

氣候變遷釀健康倒退「每年殺死25萬人」　2030全球赤貧人口逾1億

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

浩子爆「阿翔謝忻密會48分」細節　原來是講綜藝大哥壞話

兩頭懷孕3個月海豹慘遭射殺　英國動保團體懸賞緝兇

扒光15歲女兒…讓房東驗身！「每月抵房租」鬼父母站房外聽悽慘叫聲

橘子剝開驚見「10隻活生生肥大白蟲」　人工挑出桌上狂蠕動

捲髮妹假約砲偷4勞力士錶塞下體　網嚇壞：深不可測啊

2露肚辣妹高速路趴車頂「狂抖蜜臀」　路過司機全傻眼！

加拿大車廠9員工集資買彩券　「爽贏14億頭獎」集體離職

客機降落後「引擎異常熄火」　大阪機場跑道被迫關閉　109人受困

歐洲人少吃紅肉、亞洲人少吃魚　「救地球菜單」每年造福1100萬人

人類贏了！半數「員工」被裁員　機器人飯店用回人類

氣候變遷釀健康倒退「每年殺死25萬人」　2030全球赤貧人口逾1億

2025年荷蘭＆挪威「只准賣電動車」！還有這些國家也跟進

男童被痛毆「雙眼腫成牛」　繼父出面解釋：他偷同學羊奶

分手男約砲前女友慘遭押到山區痛毆　還被恐嚇潑水通電

當時我還太年輕...厄文爆輸球後曾主動打電話向詹姆斯致歉

宜蘭翁追撞灑水車傷重不治　蘭陽隧道北上車道一度封閉

抗議官方2019兩條新規定　ahq喊退GSC聯賽

按摩師「用腳踩妹妹」！　還問：有沒有感覺熱熱的？

回老家龜山探訪抗癌茶農　朱立倫笑：這裡不是我的地盤喔！

虐童堂姊遭起底家中還有貓　動保處：未違法！今天再晚都想解決

洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　要求行員給予民眾方便

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

國際熱門新聞

被逼集體玩後門　16歲女終身掛..

網紅「香蕉妹妹」大方分享露毛照

「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電..

母為跑趴 灌8個月大兒子伏..

74歲翁中樂透　找18歲辣妹親..

驚現巨大自轉冰盤　以為幽浮來了

狠父母為省房租扒光女兒獻房東

泰國果汁西施近況　男粉絲心碎

老和尚約少女禪房％％　逃11年..

即／只差19票　梅伊躲過工黨逼..

面臨不信任案　梅伊：還有長路要..

他花751買二手衣　暗袋竟藏5..

搭上死亡班機　她因「身體缺陷」..

IKEA買850元新年福袋　打..

更多熱門

相關新聞

9員工集資買彩券贏14億集體離職

加拿大安大略省南部城市圭爾夫（Guelph）一間汽車零件製造商9名同事，去年每人花5加幣集資買彩券後，意外贏得6000萬加幣（約新台幣14.19億元）的頭獎，隨後集體辭去工作，而公司則因人力短缺關閉其中一條生產線。

2018中俄貿易額3兆元　俄外長：遠未達極限

氣候變遷釀健康倒退　每年殺25萬人

民主黨：川普延後發表國情咨文

洛城教師大罷工！學生體育館地板做功課

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

STUDIO A i8手機不用一萬

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

聞劉至翰離婚…前妻林子瑄說話了

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面