氣候變遷釀健康倒退「每年殺死25萬人」　2030全球赤貧人口逾1億

▲ 氣候變遷危害北極熊的生存環境。（圖／取自免費圖庫Unsplash，下同）

國際中心／編譯

全世界最受歡迎及廣受閱讀的綜合性醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The new England Journal of Medicine）最新報告指出，氣候變遷可能「阻止及逆轉」人類上個世紀在人體健康方面取得的進展。該報告的其中一名作者提到，全球氣溫上升可能導致的死亡人數比世界衛生組織（WHO）5年前預測的每年25萬人要多上許多。

WHO在2014年表示，氣候變遷將帶來瘧疾、痢疾、熱壓力症和營養不良；2030至2050年間，每年都會導致更多人死亡。研究報告的共同作者海恩斯（Andrew Haines）指出，相較氣候變遷，人類的健康非常脆弱，「25萬人死亡只是保守估計。」

英國流行病學家、前倫敦衛生與熱帶醫學院主任海恩斯提到，「我們認為（氣候變遷的）影響很難量化，因為還有人口遷移和一系列額外因素，包括糧食產量和作物產量等等，熱能增加也會限制熱帶地區農民的勞動生產率。」

美國有線電視新聞網（CNN）16日援引這份報告指出，光是因為氣候變遷造成的糧食短缺，全球成年人死亡人數到2050年就可能增加52.9萬人；到2030年前，可能迫使1億人陷入極端貧困（赤貧），而貧窮會使人們更容易出現健康問題。

但海恩斯補充，氣候變遷是人類面臨最重要的環境威脅，卻不是威脅人類健康的唯一一個環境問題，包括淡水資源的枯竭、前所未有的生物多樣性損失、海洋酸化、過度捕撈、汙染、森林砍伐以及外來物種入侵都與氣候變遷有關，但他們本身就是環境問題，也都威脅到公共衛生，「面對這些劇烈的趨勢，如何保障人類健康是一項緊迫的任務，而這些趨勢都是人類的經濟活動所造成的。」

所羅門博士（Caren Solomon）在一篇社論中敦促醫學專業人士認真看待這份報告。她認為，醫生有保護健康和減輕痛苦的特殊使命，這份責任也包括盡速減少溫室氣體排放，「我們希望這項工作能讓更多人意識到這一點、吸引更多人參與。」她在文中指出，醫療保健部門溫室氣體排放量占美國總排放量的近10%，在全球溫室氣體排放量中排名第7。

她提到，衛生保健工作者應該鼓勵他們的組織減少碳足跡（每個人、家庭或每家公司日常釋放的溫室氣體數量）。她以波士頓醫療中心（Boston Medical Center）為例說明，該中心自己生產省電電力，還有屋頂農場等設施；威斯康辛州的甘德森醫療系統（Gundersen Health System）也利用當地垃圾掩埋場的風能、太陽能和甲烷，在2014年成為美國第一個發電量超過消耗量的醫療系統。

所羅門表示，醫生還可以向政界人士施壓，要求他們制定以氣候變遷為導向的公共政策，並以撤資為條件，向某些團體施壓；美國醫學會（American Medical Association）和英國皇家全科醫師學會（Royal College of General physicians）2018年就曾通過決議，從化石燃料公司撤資。

此外，醫生也可以幫助教育病人、激勵人們採取行動。所羅門說明，「努力減少溫室氣體的排放有實質性且共同的益處。例如捨棄開車，騎腳踏車或走路上班，既可以減少與氣候變遷相關的汙染，也對身體健康有益，乾淨的空氣還能改善健康。」

她提到，「我們都知道，在醫學上來說，預防要比坐等疾病全面爆發有效得多。我們以同樣的方式看待氣候變化，深知如果我們立即採取行動，就可以避免對健康的災難性影響。」海恩斯也表示，「毫無疑問的，未來幾個世代的人們將回首他們錯失的機會，並後悔自己為什麼不早點採取行動。」