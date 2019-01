快訊／傳2美軍陣亡！　敘利亞北部「聯軍巡邏隊」遭遇自殺攻擊　

▲敘利亞北部發生自殺炸彈攻擊,傳有美軍士兵受傷或陣亡。(資料照/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

敘利亞北部城鎮曼比季(Manbij)16發生爆炸案,一支聯軍巡邏小隊遭自殺炸彈客攻擊,造成多人死傷,而極端組織伊斯蘭國(IS)已經宣稱犯案。路透社報導,敘利亞人權觀察組織表示,至少有14人死亡,包括2名美軍士兵在內,但消息未獲證實。美軍為首的國際聯軍方面尚未發表任何任何評論。

根據路透社報導,伊斯蘭國附屬網站阿瑪克新聞社(Amaq)宣稱,炸彈客穿著自殺炸彈背心,針對外國軍隊發動攻擊。英國「敘利亞人權觀察組織」(Syrian Observatory for Human Rights)表示,有包含2名美軍在內的14人遇害,但此消息沒有獲得官方證實。

土耳其國營安納杜魯新聞社(Anadolu)報導,美軍直升機已經飛抵現場,將傷者送往急救。另據庫德族所屬的ANHA新聞社報導,爆炸發生在一處餐廳之外,當時與多士兵正在用餐,除了2名美軍傷勢過重遇難外,另有2名美軍負傷。

Two US soldiers and a fighter of the Manbij Military Council were killed by the explosion in Manbij City. The perpetrators are believed to be sleeper cells of Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/npNcnPQCSH