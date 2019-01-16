快訊／傳2美軍陣亡！　敘利亞北部「聯軍巡邏隊」遭遇自殺攻擊　

▲敘利亞北部發生自殺炸彈攻擊，傳有美軍士兵受傷或陣亡。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

敘利亞北部城鎮曼比季（Manbij）16發生爆炸案，一支聯軍巡邏小隊遭自殺炸彈客攻擊，造成多人死傷，而極端組織伊斯蘭國（IS）已經宣稱犯案。路透社報導，敘利亞人權觀察組織表示，至少有14人死亡，包括2名美軍士兵在內，但消息未獲證實。美軍為首的國際聯軍方面尚未發表任何任何評論。

根據路透社報導，伊斯蘭國附屬網站阿瑪克新聞社（Amaq）宣稱，炸彈客穿著自殺炸彈背心，針對外國軍隊發動攻擊。英國「敘利亞人權觀察組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，有包含2名美軍在內的14人遇害，但此消息沒有獲得官方證實。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，美軍直升機已經飛抵現場，將傷者送往急救。另據庫德族所屬的ANHA新聞社報導，爆炸發生在一處餐廳之外，當時與多士兵正在用餐，除了2名美軍傷勢過重遇難外，另有2名美軍負傷。