川普漢堡拼錯寫hamberders秒刪文　漢堡王抓包狂酸：今天只賣hamburgers

▲ 白宮廚師們因政府關門而休假,川普買速食款待球員。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

美國政府關門截至15日進入史上最長的第25天,總統川普(Donald Trump)當天在白宮訂購美式速食來款待南卡羅來納州克萊門森大學(University of Clemson)的美式足球隊員。不過,川普發推文時不小心把漢堡的英文「hamburgers」拼成「hamberders」,不但引起網友熱議,就連速食連鎖店漢堡王(Burger King) 也做出回應。

由於政府關門,白宮廚師們全都休假,讓川普選擇買麥當勞、溫蒂漢堡、漢堡王等速食請球員們吃飯。川普推文提到,「在白宮與全國冠軍克萊門森大學老虎美式足球隊(Clemson Tigers)在一起真的是太棒了。因為政府關門,我請客買了很多速食餐點(我付的錢),超過1000個『hamberders』等…不到一個小時,全部都消失了。」

儘管這篇推文不久後就已經修正,但還是被網友抓包。

The man said “hamberders.” pic.twitter.com/WopVMRo3p6

對此,漢堡王在推特發文回應,「由於昨天的大筆訂單,我們的『hamberders』都賣完了,今天只有賣『hamburgers』。」在貼文PO出去之後,目前已經獲得29.7萬個讚。

此外,網友也趁機嘲笑川普向來不準確的拼字,更把漢堡王商標圖的Burger King改成Burder King。

