美國用戶哭了！Netflix宣布漲價18%　每月多付90元創新高

▲ Netflix此次漲幅為歷年最高。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

影音串流平台Netflix全球訂閱戶則超過1億3000萬，美國則有5800萬個訂戶，並且在今年金球獎一舉拿下4個獎項，也激勵該公司繼續加碼投資製作原創內容，因此Netflix決定調漲美國訂閱價格，漲幅約在13%至18%不等，每個方案調漲1到3美元（約台幣30至90元），是Netflix成立以來漲幅最高的一次，目前除了美國以外，還有使用美元定價的40個國家也都會受到影響。

Netflix目前有3個訂閱方案，基本方案由8美元調漲至9美元（約台幣270元），最受歡迎的HD方案由由11美元調漲至13美元（約台幣390元），最高階的Premium方案則是由14美元漲到16美元（約台幣480元），所有新會員都會立刻以調漲後價格收費。Netflix表示，在2018年已經投入至少80億美元（約台幣2460億元）在內容製作上，去年10月更宣布已負債20億美元（約台幣615億元），分析師認為漲價有助於安撫投資者，Netflix（NFLX）股價也飆升6％。

近年串流平台競爭激烈，去年開始Netflix面臨亞馬遜，以及傳出今年將進軍串流訂閱服務的迪士尼、蘋果和AT＆T等大公司的競爭壓力。但Netflix近年原創作品的表現都相當好，其投資的電影《羅馬》（Roma）就分別奪下最佳導演和最佳外語片大獎，。另外由珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的原創電影《蒙上你的眼》（Bird Box）也在社群網站上造成話題，成為Netflix歷史上收視率最高的電影，他們也宣稱超過4500萬個帳戶在發布的第一周就觀看了這部電影。