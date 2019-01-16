花蓮市將新增「當肯」裝置藝術　商家期待能推出聯名商品

▲農曆年前花蓮市區將再增添一座當肯的裝置藝術公仔。（圖／花蓮市公所提供示意圖，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼三年前，網路知名插畫家當肯（Duncan）的裝置藝術進駐花蓮市舊鐵道商圈行人徒步區，成為當地打卡景點之後，農曆年前，花蓮市區將再增添一座當肯的裝置藝術公仔。這座裝置藝術高達5公尺，由台積電慈善基金會捐贈，施做地點在大禹街與中華路口，目前正在施工之中，預期將會成為花蓮市重要的打卡景點之一，並且呈現全新街景風貌。



花蓮市公所再度與當肯合作，在市區精華商圈大禹街口設置街頭裝置藝術公仔，市長魏嘉賢日前前往預定放置地點現勘，並與建築師謝偉士和結構技師栗正暐等人放樣勘驗。當地里長也到場關切，對於大禹街口將有當肯藝術公仔進駐，表示非常開心，當地店家都相當期待，希望有機會能與當肯合作，推出聯名商品。

▲新的當肯的裝置藝術，高達五公尺，框架為手機造型公仔，座落在花蓮市區精華商圈大禹街口。



花蓮子弟當肯在臉書粉絲專頁高達三百多萬的人氣，且在國內外是網路當紅插畫家，魏嘉賢在兩年前上任後，曾多次與當肯接觸，討論在市區增添裝置藝術的可能性。他特別感謝台積電慈善基金會對花蓮市在去年0206強震之後的全力奧援，不僅協助數百戶的房屋修復，更給予資源來協助花蓮市重新打造觀光新形象。

▲花蓮市長魏嘉賢前往預定放置地點現勘。



這座當肯裝置藝術公仔是由台積電慈善基金會捐贈，高達五公尺，框架為手機造型，為確認施做的安全性，特地與結構技師和建築師放樣勘驗，同時也會同民生管線單位，確認施做地點的管線分布。



對於當地店家希望能與當肯合作，推出聯名商品，魏嘉賢表示，他將會與當肯的經紀公司接洽，轉達店家的心聲，來促成聯名商品的合作關係。

當肯裝置藝術目前正在趕工中，預計在農曆年前可以開放。