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快訊／虐死1歲童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押

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▲台南市1歲女童疑遭生母等4人虐打致死，案件在臉書「黑色豪門企業」曝光後，讓鄉民拳頭硬了，網友相互呼應先前往台南市第五分局、台南市殯儀館、台南地檢署等處堵人。（圖／記者林悅翻攝）
網友相互呼應前往台南市第五分局、台南市殯儀館、台南地檢署等處堵人。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

台南1歲女童疑遭生母等4人虐打致死，案件在臉書《黑色豪門企業》曝光後，鄉民群起激憤，前往台南市第五分局、殯儀館、地檢署堵人，直到下午，持續有8波網友前往包圍，網友說要給嫌犯「教訓」，尤其是五分局警方清晨的強制勸離，過程數度爆發拉扯，幸好未擴大滋擾。台南地檢署偵訊後將3人聲押，薛母則移送少年法庭。

檢方相驗會同法醫解剖，初步判定女童軀幹、四肢有多處疑似掐捏、持條狀物毆打的新舊傷痕，且頭部有顱內出血情形，疑似人為造成，認定薛母男友、堂姊、堂姊男友等3人涉刑法第271條第1項殺人、第286條第1項對未滿16歲之人施以凌虐妨害身心發育等罪嫌疑重大，且所犯殺人罪是最輕本刑5年以上重罪，並有逃亡、滅證、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

薛母因未滿18歲，由警方移送少年法庭，少年法庭開庭後，依據少年事件處理法第3條，將她裁定到少年觀護所收容。

台南地檢署主任檢查官周盟翔表示，女童身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕，另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，可用體無完膚來形容，周盟翔表示，會窮盡一切的偵查手段依法積極的來追究行為人的刑事責任。民眾確認4名嫌犯不會帶到殯儀館後才散去。

在台南地檢署門口守候的民眾，很多並非台南市人，而是從外地來的鄉民，他們都想為女童向兇嫌討公道而來，顯示欺凌弱小，尤其是小孩更令人難以忍受。轄區台南市警四分局也派出警力在場戒護，防止意外事端。

▼檢察官相驗後也忍不住悲傷情緒哽咽。（圖／記者洪正達攝）▲▼台南一歲女童,小媽媽,檢察官哭了。（圖／記者洪正達攝）

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