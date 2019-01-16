來不及長大！國內五年來至少293名受虐兒死亡

▲兒盟執行長白麗芳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期發生多起重大兒虐引發民眾激憤情緒，兒福聯盟今（16）日公布統計數據，過去五年來全台最少有293名受虐兒死亡。進一步分析兒虐致死個案大部分為六歲以下，他們無力自保，且尚未就學外界發現不易。兒盟呼籲，除了修法加重兒虐刑責外，也應該建立新生兒關懷機制，以協助新手爸媽照顧新生兒的角度切入，從源頭遏止兒虐憾事發生。

去年11月北市2歲男童遭到母親餓死，今（16）日又驚傳台南1歲多女童遭到親生母親虐打致死。兒福聯盟分析衛生福利部兒少保統計，從2013年到2018年第三季有293名受虐兒死亡，平均每年約59人來不及長大。

兒盟執行長白麗芳表示，目前兒虐施暴者並未得應有的司法後果，無辜小生命的逝去引起民眾的憤怒不捨，甚至引發肉搜、私刑等手段來伸張正義，立法院應該儘速修正《刑法》，加重虐童者的刑責；兒盟政策中心主任李宏文指出，有關虐童案的司法判決，應該重新檢視虐童相關罪責的認定標準，拿出最高規格來優先維護兒童人權。

白麗芳也提到，國內應該全面建置新生兒關懷機制。近期發生的虐童致死案被害者都是不足三歲的嬰幼兒，自我保護能力低，也不容易被家外人士發現；另台南虐童案的加害人是未滿17歲的小媽媽，恐怕缺乏正確育兒觀念，加上教養能力、支持系統不足，都可能是虐童悲劇的起因。

李宏文表示，目前國內針對6歲以下的弱勢幼童有主動關懷方案，透過預防接種、健保等資料進行風險家庭的追蹤，不過相關的強度、方式以及頻率各縣市間充滿差異，有的可能僅採電話訪問，沒有實際看到幼兒，無法得知真實情況。

新生兒關懷機制是參考先進國家，從協助父母照顧新生兒的角度切入，到宅訪視並且給予公衛育兒指導，此期間關注新生兒照顧狀況並且提供家長需要資源，除了預警，也避免因為幼兒照顧問題讓新手爸媽陷入施予兒虐的危機之中。

其實兒盟以民間團體角度，已經針對6歲以下幼兒家長同時有經濟困難的家庭提供「逆境家庭關懷計畫」，由社工與保母主動到宅進行育兒指導，把錢、物資、服務帶入，實施半年來已經服務超過100個家庭，當中2/3甚至是主動求助。

兒福聯盟也強調。保護孩子遠離受虐，光靠單打獨鬥絕對不夠，民眾應該監督政府投注更多資源，此外，若是發現周遭環境出現疑似兒虐的跡象，應主動通報113，讓社工等單位介入，避免憾事發生。