才剛學會走路！2歲大眼萌娃穿睡衣「臉部朝下」凍死路邊

▲2歲女童獨自外出，慘遭凍死。（圖／翻攝自Courtney VanSchoick臉書）

國際中心／綜合報導

美國新罕布夏州一名才剛學會走路的2歲女童，14日早上被發現凍死在距離住家門口不到幾步的大街上。經初步調查，這名女童疑似是在半夜獨自開門外出，想回家卻開不了門，最後凍死門外。

據《福斯新聞網》報導，紐波特小鎮的警方於早上7點接獲通報，表示有一名女童沒有了呼吸心跳，於是趕緊到達現場，才發現該童已無生命跡象。警察局局長詹姆斯．巴勒斯說，當時現場溫度低於零度8度，而驗屍結果也顯示，這名兒童因暴露於過度低溫而死亡。

女童的外公林賽（Lindsay Van Schoick）表示，女童一家人剛搬到新家沒多久，新家的大門很容易打開，也還來不及裝上安全鎖，女童很可能是因為還不認得路，於是就這樣走出去，後來想回家卻又開不了門，才會釀成這場悲劇。林賽心碎說，「她真的是一個充滿活力又早熟的小女孩。」

據報導，有鄰居早在凌晨四點時就聽到女童的哭聲，但是卻看不到人影，於是又回去睡覺，直到早上七點準備外出去開車時，才看見女童穿著睡衣、赤著腳、臉部朝下倒在路邊。

女童一家人因此籠罩在悲傷之中，母親也在臉書上發布許多女童生前的照片並打上，「我的小天使飛吧.... 媽媽愛你，也想念你。謝謝妳在我生命中最好的2年半，媽媽非常愛你。」這篇貼文也讓許多網友看了超級心痛。