恐怖夫殺妻分屍「頭顱拿去煮」　女兒開米缸驚見殘肢嚇瘋

▲四川一處社區驚傳殺妻分屍，兇嫌還伴屍數日。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸四川近日傳出一起殺妻分屍案！54歲金姓男子與妻子爭吵後，一怒之下勒斃對方，並將屍體肢解後拿去鍋內烹煮，對外則謊稱妻子離家失聯。案發後過了幾天，死者女兒回到家中正準備煮飯時，竟在米缸中發現母親被分屍的殘肢，嚇得立刻報警處理。

有四川網友15日在微信朋友圈爆料，瀘州市江陽區維多利亞領秀小區發生一起驚天命案。犯案的金姓男子與羅姓妻子是再婚關係，但卻因感情糾紛爭吵，金男竟將羅女勒斃後，一度伴屍數日，後來為了隱藏犯罪證據，他將妻子肢解成幾大塊，屍塊及頭顱丟入鍋中煮熟，而剩下的碎肉則到入水溝沖走，其餘殘肢則是分開丟棄，並對外宣稱妻子外出失聯。

▲兇嫌金男還把羅女的頭顱煮熟。謀殺示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



羅女被害後數天，由於羅女消失的實在太久，也沒跟家人聯繫，她女兒周末從學校回到家中不斷詢問母親去處，繼父冷回表示他不知，應該是離家出走了。沒想到正當她準備煮飯時，竟在米缸中發現母親的屍塊，嚇得她趕緊報警，案件因此爆發。

據附近鄰居表示，羅女在社區內經營茶樓，女兒雖然時常勸母親與繼父離婚，但羅女並未同意，結果自8日起就與娘家失聯，不料竟已經遇害。

案件傳出後，居民都人心惶惶，不敢置信新聞情節在身邊真實上演，而網友也議論紛紛，「現在的人都瘋了」、「女兒嚴重心理陰影了」、「到底怎麼樣，女人才能安全？」、「真的是瞎了眼才跟他結婚」、「現在的人都這麼變態了嘛」、「厭煩對方就離婚啊，何必殺人」、「日常恐婚」。