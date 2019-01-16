撐住不漲價！頂呱呱2018狂展店20家　限定「台北燈節套餐」亮相

▲頂呱呱去年展店20家。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

因應基本工資月薪調漲，不少業者紛紛調漲售價，包含連鎖速食業者麥當勞跟肯德基，而在台灣擁有70間門市的本土連鎖速食業者頂呱呱則表示，目前沒有調價的計劃。另外，摩斯漢堡以及漢堡王也指出，目前不會漲價。

2018年頂呱呱在台灣一口氣開出了20家門市，目前已擁有70間門市，連台東也有展店。除了積極拓點外，頂呱呱今年也特別和2019台北燈節合作，聯手推出「臺北燈節限定套餐」，共有亮晶晶套餐、豬寶套餐等兩款餐點。

頂呱呱指出，身為第一間台灣在地連鎖速食業者，1974年的創始店就開在西門町，到2018年展店到美國紐約，將台灣的好味道帶向國際。而這次特別在台北燈節現場推出頂呱呱攤位，除了有兩款限定餐點外，也能單點，期望與逛花燈的民眾同歡。

另外，今年大年初一至元宵節 （2/5～2/19）共計15天期間，全聯則將與台北市政府合作，首度正式引進在歐洲、美國、日本等地做為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，於台北市政府前市民廣場及仁愛路四段區域展出，而且活動免費參與，預計將吸引百萬人次前往參觀。

「2019台北光之饗宴」將自大年初一開始，於假日下午6點至晚上10點（平日下午7點至晚上10點）進行點燈，現場除了233,990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。