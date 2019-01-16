台北榮總蘇澳暨員山分院　新院長程文祺就任



▲台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院，16日舉行交接新舊任院交接儀式，新任分院長由原分院副院長程文祺（圖左）陞任。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院，16日舉行交接新舊任院交接儀式，由臺北榮民總醫院院長張德明監交，新任分院長由原分院副院長程文祺陞任，前分院長孫卓卿屆齡退休。新舊分院長交接，有即將接任宜蘭衛生局長徐廼維，及立委陳歐珀、蘇澳鎮李明哲鎮長等人觀禮。

台北榮民總醫院蘇澳暨員山分院新舊任分院長交接儀式中，臺北榮民總醫院院長張德明表示，新任分院長程文祺，國防醫學院醫學系畢業，自2014年9月接任副分院長職務迄今，此次陞任，代表輔導會對程文祺個人肯定，尤其在2018年10月21日擔任「新馬車站普悠瑪出軌翻車事件」總指揮，進行醫療救護作業，深獲各界好評。並肯定前分院長孫卓卿，任職期間對推動院務及諸多建樹。

即將出任衛生局局長的徐廼維，是代表宜蘭縣長林姿妙致贈卸任及新任分院長感謝狀，廼維與立委陳歐珀也對前分院長孫卓卿任內付出及展現成果表達肯定與謝意，同時期許新任分院長程文祺在歷任分院長已奠定之良好基礎上，賡續精進醫療水準與服務品質，與總院攜手共創永續發展之願景，造福民眾，嘉惠榮民。