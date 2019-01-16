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影／520後馬習再會？　國台辦表態：願加強交往

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記者蔡浩祥／北京報導

前總統馬英九今接受電台專訪，被問及520解除列管後，是否赴陸訪問表示，「不排除這可能性，還沒有規劃，但有意願」。國台辦發言人馬曉光回應，大陸方面願同台灣內部堅持「九二共識」、反對台獨、贊成兩岸關係和平發展政黨團體、人士交往

馬曉光說，馬英九先生擔任台灣地區領導人期間，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展，取得了積極成果

他說，我們願意同台灣內部堅持「九二共識」、反對「台獨」、贊成兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士加強交往，就兩岸關係和民族未來廣泛交換意見。

▲▼馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

▲今年520後，前總統馬英九將解除列管，在有意願赴陸訪問前提下，馬習二會很可能在今年登場。（圖／記者張一中攝）

馬英九受訪時，主持人問及「九二共識」是否還有未來？他說，「九二共識當然有未來」。

他說，這不是片面承諾，而是雙方共識，海峽兩岸堅持一中原則，但認知含義有所不同，可用口頭聲明各自表達，隔天媒體頭版就以「一個中國，各自表述」描述「九二共識」。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

馬英九不忘提及馬習會，稱曾當中共總書記習近平面說，我方的「九二共識」不出現「一中一台」或台獨，因為這是《中華民國憲法》所不允許的，「我不是講這話討好他」。

不過，他認為，習近平有很強烈的急迫感，2013年參加APEC時習近平曾跟前副總統蕭萬長說，兩岸政治協商不能一拖再拖，但揠苗助長只會欲速不達。

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關鍵字：馬英九,習近平,馬習會,國台辦,馬曉光

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