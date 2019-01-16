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雲端最前線／寫社論賺190萬　監察院通過彈劾管中閔

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新聞節目中心／綜合報導

台大校長管中閔8日才上任，15日就遭監察院以過去擔任學校主管及政府部門任職期間，在外兼職違法事宜，以7：4通過彈劾。對此，管中閔表示，「我現在還沒看到公文，看到公文後會先與律師團討論，再跟大家說明」，而被問及「違法兼職」一事時，管中閔則表情嚴肅的說「小心用字，沒有違法！」。雲端最前線》16日邀請立法委員趙天麟、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討管案爭議。

管中閔日前遭爆料，擔任公職期間曾匿名在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，幾年下來累積數百萬元。監委指出，管中閔兼職案，分為兩大部分，其中一部分是在中國大陸兼職的方面，另一部分則是在國內的部分，根據目前掌握資料，管中閔2012年起擔任行政院政務委員、經建會主委，以及國發會主委等公職期間，都有在《壹週刊》撰寫專欄。

▲管中閔。（圖／記者徐斌慎攝）

▲管中閔。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，監察院15日以7比4通過彈劾管中閔，案子將移送公務人員懲戒委員會審查。行政院發言人Kolas表示，接下來公懲會將開會討論，要下什麼懲戒決定，行政院將尊重公懲會的決定。

而行政院目前力推要各部會捍衛政策，此番彈劾之後，未來會否影響公務員投稿捍衛政策的可能？Kolas則說，即便是公務員捍衛政策，也不能違反公務員服務法相關規定。

據了解，這次彈劾審查會是由輪值主席陳師孟主持，共有11名監委進行投票，民進黨立委王定宇痛批，連馬英九提名的監委都有人投了贊成票，就是因為管中閔違法兼職鐵證如山。《雲端最前線》16日邀請立法委員趙天麟、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討管案爭議。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：社論,管中閔,雲端最前線,台大,監察院,彈劾

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