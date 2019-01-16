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管中閔彈劾案／公懲會18個月內判決！處分「瞄準現職」分9級　最重免職

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▲▼管中閔彈劾案台大堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台大校長管中閔15日遭監察院以7比4通過彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

台大校長管中閔日前才剛上任，15日就遭監察院以過去任職學校主管、行政院政務委員期間違法兼職，以7比4通過彈劾，將由公懲會調查，並給管中閔說明機會，依法於1年半內做出判決，最重處分可免去校長職務，最輕則為不付懲戒。

監察院15日下午召開記者會說明，監委王幼玲指出，管中閔在擔任台大教授期間，即口頭約定供稿給壹週刊充作社論，獲取每月約5萬元報酬；在管中閔於民國101年2月6日至104年2月3日擔任行政院委兼國發會主委期間，並未終止與壹傳媒合作，仍持續不間斷地匿名供稿，總共獲取190萬元報酬，明顯違反公務員服務法第14條第一項「禁止兼職」規定，違失情節重大、事證明確，依法提案彈劾，彈劾案將移送司法院公務員懲戒委員會。

依《公務員懲戒法》規定，懲戒處分共有9個層級，情節由重至輕依序為免職（不能當校長）、撤職、剝奪或減少退休（職）金、休職、降級、減俸、罰款、記過及申誡；但若認為有違法行為，無懲戒必要、或無違法行為，則會判決不付懲戒，在依法分案後，必須於1年半內做出判決。

監委陳師孟指出，管中閔以匿名方式幫媒體撰寫社論「犯了一個大忌」，如若是具名撰寫專欄，代表的是「自己的立場」，但寫社論是代表「媒體官方立場」，其中是不是有利害衝突關係，值得大家深思；監委蔡崇義也強調，管中閔為壹週刊撰稿，是「固定、經常、持續性」，確定構成兼職要素。

▲▼監委蔡崇義、陳師孟、王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲監委蔡崇義、陳師孟、王幼玲。（圖／記者黃克翔攝）

根據《中央社》報導，公懲會書記官長林玉苹表示，目前尚未收到案子，依照流程，等收案受理後，將請被彈劾者管中閔說明，再給監察院核閱後進行分案，由5為公懲會委員組成合議庭，針對管說明等情形考量是否開庭，最後由合議庭評議做出判決。

銓敘部官員也指出，如果公懲會判決確定管中閔違法兼職，後續就交由主管機關執行，而管現職為台大校長，主管機關是教育部，若被判決免職或撤職處分，就是由教育部免除、撤除管的台大校長職務；銓敘部官員也解釋，依《公務員懲戒法》規定，是「依照現職」懲處，因此雖然管被認定兼職違法期間是擔任政委，但處分最重仍是免除現職。

對於這起兼職風波，管中閔則強調自己「沒有違法」，表示目前還未看到公文，待看過公文後，會先與律師團討論，隨後再向社會大眾說明，「我現在有的資訊，比大家少！」

另一方面，前環保署長、台大地質科學系教授魏國彥對這起彈劾案表示不解，他指出自己在擔任政務官期間，也曾使用筆名向媒體投稿，不少曾任政府官員的學者，在任時也都有投稿或在相關媒體刊登文章，「這樣我要不要先去自首啊？想知道為的定義到底指的是什麼。」

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關鍵字：管中閔,彈劾,台大校長,監委,監察院,公懲會,免職,處分

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