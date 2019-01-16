「要處罰人也要理由明確」　律師：彈劾管中閔理由好笑、荒謬

▲台大校長管中閔遭監察院以違法兼職彈劾。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

台大校長管中閔才上任9天，監察院15日通過彈劾，指管中閔擔任政委、經建會及國發會主委期間，在週刊匿名寫評論，屬違法兼職。律師葉慶元認為「彈劾理由好笑、荒謬」，要處罰一個人要有明確理由，但在法規上完全沒有提到公務員不能在媒體上寫社論，這個彈劾實在於法不合。

葉慶元指出，依據司法院（院字）第2508號函「公務員在報紙雜誌投稿、或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術之雜誌刊物，均非所謂經營商業」，可見於報刊雜誌投稿並非從事業務行為，屬於言論自由範圍，法律從未加以禁止。

葉慶元也提到，監察院談論3年前所發生的事情，如今管中閔也不是國發會主委了，到底是要如何彈劾？對於外界有質疑是否與「匿名」、「筆名」有關，葉慶元說，「一家媒體要寫社論是老闆自己來寫嗎？當然是請業界學者來撰寫，如果要禁止公務員、學者寫社論那就先講清楚嘛！」

此外，葉慶元也說明，公務員服務法第14條顯無禁止或限制公務員於報刊雜誌撰文投稿之言論自由，更沒有授權行政機關訂定限制撰文投稿的言論自由。葉慶元直言，這件事情已經不是為了公平正義伸張了，完全是有黨派之見。

▲監察院15日召開記者會，彈劾管中閔。（圖／資料照）

管中閔15日提到，「我現在還沒看到公文，看到公文後會先與律師團討論，再跟大家說明」，管中閔也說，其實律師團先前已寫過訴狀給監察院，現在會確認相關內容當初是不是都有送到監察院，等收到監察院公文後會再表示態度。