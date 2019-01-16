「我們覺得很羞恥！」　馬英九嗆監委違法彈劾管中閔

▲前總統馬英九向監委嗆聲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

監察院15日通過彈劾甫上任的台大校長管中閔，認為他過去在任職學校主管、行政院政務委員期間違法兼職，案子轉送公懲會調查與懲戒。對此，前總統馬英九16日不滿表示，彈劾案是違法的，也很懷疑公懲會會否接受此案，因為依據的法理不存在，寫稿不算兼職是賺外快。對於主持人追問怎麼看台大校長被一直卡，馬英九則說「我們覺得很羞恥、不敢想像」。

管中閔15日遭以7比4比數通過彈劾，隨後他澄清自己沒有違法，但監委認知並不相同。監委陳師孟指出，管中閔以匿名方式幫媒體撰寫社論「犯了一個大忌」，如若是具名撰寫專欄，代表的是「自己的立場」，但寫社論是代表「媒體官方立場」，其中是不是有利害衝突關係，值得大家深思；監委蔡崇義也強調，管中閔為壹週刊撰稿，是「固定、經常、持續性」，確定構成兼職要素。

馬英九16日接受《飛碟早餐》專訪被問到管中閔彈劾案，他直言彈劾案是違法的、有問題，寫稿不算兼職，且大法官有解釋，監委彈劾理由是硬坳，他很懷疑公懲會會否接受此案，因為依據的法理不存在，不算兼職是賺外快。

主持人追問怎麼看台大校長被一直卡，馬英九則說，怎麼會這樣對待全台灣最好的大學，「我們覺得很羞恥、不敢想像」，甚至台大校長遴選案都水落石出了，教育部主管機關都認為沒問題了，監察委員還狗尾續貂。



依《公務員懲戒法》規定，懲戒處分共有9個層級，情節由重至輕依序為免職（不能當校長）、撤職、剝奪或減少退休（職）金、休職、降級、減俸、罰款、記過及申誡；但若認為有違法行為，無懲戒必要、或無違法行為，則會判決不付懲戒，在依法分案後，必須於1年半內做出判決。