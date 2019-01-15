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花蓮家扶過好年套餐「2成缺口」待援　籲民眾年終送愛助弱勢

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▲美代子阿嬤為節省生活開銷，帶著小甯上山採野菜、海邊撿拾蛤蠣，雖然生活困苦，但阿嬤很樂觀，新年願望只要全家溫飽就心滿意足。（圖／花蓮家扶中心提供，下同）

美代子阿嬤為節省生活開銷，帶著小甯上山採野菜、海邊撿拾蛤蠣，雖然生活困苦，但阿嬤很樂觀，新年願望只要全家溫飽就心滿意足。（圖／花蓮家扶中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮家扶中心於過年前夕發起《幸福過好年 暖心套餐送愛活動》，但是眼見年節逼近，原定將發放1,500套幸福過好年套餐，目前仍有二成的缺口等待善心民眾捐助，花蓮家扶呼籲民眾在年節前伸出援手，讓弱勢孩子與家庭能溫暖過好年。

根據家扶基金會【台灣兒少貧窮資料庫-2017年弱勢兒少生活趨勢調查】最新資料發現，隔代教養家庭困境多：逾五成環境吵雜擁擠、潛藏病媒等居住困擾；近六成家中無能力指導兒少課業；近四成弱勢兒少需自行賺取生活費，扛起家中經濟重擔。過年將近，弱勢家庭卻無欣喜過節期盼，對他們而言「過年是一天，過生活是一冬」，擔憂的總是能否三餐溫飽、孩子平安長大。

▲美代子阿嬤為節省生活開銷，帶著小甯上山採野菜、海邊撿拾蛤蠣，雖然生活困苦，但阿嬤很樂觀，新年願望只要全家溫飽就心滿意足。（圖／花蓮家扶中心提供，下同）

花蓮家扶所扶助的美代子阿嬤一家人，阿嬤獨自照顧9歲的小甯及中風行動不便的舅公，為就近照顧家人，阿嬤僅能在住家外所搭建檳榔攤賺取微薄收入，而住家多以簡易的木板及水泥搭建，每當外面下雨，屋內也會跟著漏水。為了節省飲食開銷，阿嬤會帶著小甯上山採野菜、海邊撿拾蛤蠣，雖然生活困苦，但阿嬤樂觀說道：「壞心情是一天，好心情也是一天」，新年願望只要全家溫飽就心滿意足。家扶隔代教養家庭有54%居住於農業、高齡化、偏鄉等低度都市化區域，貧困家庭遭遇主要照顧者年邁，加以居住社區型態有社會資源挹注限制，生活著實不易。

花蓮家扶中心主任施政延表示，花蓮家扶所扶助的家庭中，有超過8成的家庭是一個人養家，更有6成6的家庭全戶每月收入不到2萬元，逾7成是單親及隔代教養，美代子阿嬤一家人的生活，是花蓮地區弱勢家庭的縮影，因為經濟的困難，弱勢家庭卻無欣喜過節期盼，對他們而言「過年是一天，過生活是一冬」，擔憂的總是能否三餐溫飽、孩子平安長大，因此呼籲社會大眾支持《幸福過好年暖心套餐送愛活動》，為1,500戶家庭添購年貨、豐盛除夕夜年菜。

▲美代子阿嬤為節省生活開銷，帶著小甯上山採野菜、海邊撿拾蛤蠣，雖然生活困苦，但阿嬤很樂觀，新年願望只要全家溫飽就心滿意足。（圖／花蓮家扶中心提供，下同）

花蓮家扶中心幸福過好年套餐，目前仍有二成的缺口等待善心民眾捐助。

施政延進一步指出，活動將到1月20日止，目前仍有二成缺口需努力，跟往年同期比較，認購的成績並不理想，可能受大環境景氣影響有關。

距離過年還有一些時間，花蓮家扶會再努力推廣，希望大家年終送愛心，讓每個弱勢家庭都能過個好年。幸福過好年套餐訊息，可洽03-8236005花蓮家扶中心，或上花蓮家扶中心臉書查詢。

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