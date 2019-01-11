慈濟展開全台冬令發放　首次發放是因為她的年終獎金...

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會冬令發放即將於2019年1月13日臘八節於全台19個縣市展開，預計在農曆年前舉辦43場冬令發放圍爐活動，全台預計超過23,000戶慈濟照顧戶獲得實質協助。今年首場在花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮舉行，而慈濟舉辦了50餘年的冬令發放也起源於花蓮的一筆年終獎金。

1968年底，當時還是慈濟會員的花蓮人蔡秀梅聽到一個故事：證嚴法師出家前曾落腳在台東鹿野的王母娘娘廟，夜裡與同行的修道法師只蓋一件破舊的棉被，隔天早上起床才發現兩人手腳因天冷都鑽進棉被的破洞裡。

非常怕冷的蔡秀梅想到當時天氣冷，身體孱弱的證嚴法師和靜思精舍法師著涼生病了怎麼辦，蔡秀梅知道不接受供養的法師們生活克難，有時一天只吃一餐，但還是用當年的年終獎金買了1打毛毯，利用中午休息時間送到靜思精舍交給法師。

證嚴法師接到質料好、觸感柔軟的毛毯，並沒有拿來自己用，萌起添購白米、毛毯的想法，在農曆年前送給花蓮貧困的家庭。慈濟志工們得知證嚴法師的決定，開始籌備慈濟首次冬令發放，1969年2月9日，慈濟在普明寺舉辦首次冬令發放圍爐，40戶慈濟的長期照顧戶不僅獲得救助金、毛毯、衣服、白米等生活物資，靜思精舍法師與慈濟志工更在中午準備素齋邀請貧民一起圍爐。法師們看到照顧戶吃得很開心，決定年年舉辦冬令發放圍爐。

▲▼1969年2月9日首次舉辦冬令發放圍爐，法師們看到照顧戶吃得很開心，決定年年舉辦冬令發放圍爐。





快90歲的慈濟志工蔡秀梅表示，當時自己還沒加入慈濟，非常敬佩證嚴法師的慈悲心，以及當時的慈濟志工努力奔走籌備發放。因為被證嚴法師與慈濟志工感動，蔡秀梅也走進慈濟，儘管身體常為腳部疼痛所苦、無法久站，但只要有機會仍會出席慈濟活動，例如把握機會在花蓮靜思堂導覽，講慈濟早期的故事給參訪民眾聽，或是坐著做環保等。

▼快90歲的慈濟志工蔡秀梅(左)儘管現在身體有病痛，仍會把握機會做志工，圖為用日語向日本佛教團體細說慈濟早期故事。





2019年慈濟冬令發放將於1月13日到28日舉辦43場，部分場次也結合義剪、義診、健康諮詢、衛教宣導等，讓慈濟照顧戶過一個健康平安年。活動中，也會有照顧戶已能生活自主、或以做環保、當義工回饋社會的溫馨分享。

慈濟基金會表示，超過半世紀以來，慈濟在海內外照顧孤老病苦的腳步未曾停歇，慈濟志工發放活動、內容也因地制宜、與時俱進調整。今年台灣慈濟首次結合超市通路，以「慈善物資卡」取代過往約5公斤的物資包，依據家庭口數多寡發放，讓慈濟照顧戶能自行前往超市購買生活必需品，「慈善物資卡」也設定不能購買菸酒，讓照顧戶能獲得實質的需求。

▼部分場次冬令發放也結合義剪、義診、健康諮詢、衛教宣導等，讓慈濟照顧戶過一個健康平安年。