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川普愛女伊凡卡任世銀行長？自由派開酸：裙帶關係也是貪腐

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▲▼ 美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

世界銀行總裁金墉任期到2022年屆滿，不過日前卻突然宣布，只打算做到2月1日就離職，此缺由保加利亞籍的執行長喬吉瓦暫代。世界銀行總裁一向由美國人出任，因此繼任人選無疑還是美國人，也很可能寫下首度由女性出任的歷史新頁，美國總統川普愛女伊凡卡便是口袋名單。

據《金融時報》報導，世界銀行總裁一任5年，2017年甫連任的金墉應可做到2022年，但7日卻拋下震撼彈，只做到2月1日便下台。而世界銀行董事會10日表示，2月初接受人選提名，4月中旬公布新總裁。美國財政部11日則說對提名人選沒有評論，僅收到「數量可觀的建議，我們內部開始進行提名人選的審核程序，期盼與各部挑出合適的新人選」。

▲▼　美國第一千金伊凡卡出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一千金伊凡卡出訪日本。（圖／達志影像／美聯社）

美國是世界銀行（World Bank）的最大股東，因此向來由美國總統提名世界銀行總裁人選，自世界銀行1944年成立至今，每任總裁都是美國人。現年59歲的金墉（Jim Yong Kim）是韓裔美國人，2012年被時任美國總統歐巴馬提名為世界銀行總裁人選，當年也是美國首度面臨他國候選人競爭總裁大位，世界銀行則強調遴選程序絕對「公開透明，且依法執行」，不排除選非美國人士擔任總裁的可能

美國總統川普的愛女、現任白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）成為新總裁的傳言「在華府到處流竄」，引發政壇極大爭議，台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）在推特發文開酸，「所有美國人中，伊凡卡是最有資格出任世界銀行總裁的人選，畢竟是總統女兒嘛，而且剛失去自己的品牌事業，這樣一想我立刻能諒解了。」

民主黨金主史泰爾（Tom Steyer）更痛批，「裙帶關係是另一種形式的貪腐，我對此不感到特別驚訝，但荒謬程度仍令人屏息。」伊凡卡的職務安排早有爭議，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）2018年3月遭革職後，伊凡卡便成為「地下國務卿」，經常干涉外交事務，2017年出席二十國集團（G20）峰會時，在川普離席期間代替父親坐上他的位置，引起外界一陣討論。

除了伊凡卡，前UN大使海莉也是世界銀行總裁人選，無論是誰，這都將寫下首次出現女總裁的紀錄。

▼阿根廷G20峰會。（圖／路透）

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關鍵字：Ivanka Trump,伊凡卡,川普,世界銀行,北美要聞

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