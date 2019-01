川普愛女伊凡卡任世銀行長？自由派開酸：裙帶關係也是貪腐

▲美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

世界銀行總裁金墉任期到2022年屆滿,不過日前卻突然宣布,只打算做到2月1日就離職,此缺由保加利亞籍的執行長喬吉瓦暫代。世界銀行總裁一向由美國人出任,因此繼任人選無疑還是美國人,也很可能寫下首度由女性出任的歷史新頁,美國總統川普愛女伊凡卡便是口袋名單。

據《金融時報》報導,世界銀行總裁一任5年,2017年甫連任的金墉應可做到2022年,但7日卻拋下震撼彈,只做到2月1日便下台。而世界銀行董事會10日表示,2月初接受人選提名,4月中旬公布新總裁。美國財政部11日則說對提名人選沒有評論,僅收到「數量可觀的建議,我們內部開始進行提名人選的審核程序,期盼與各部挑出合適的新人選」。

▲美國第一千金伊凡卡出訪日本。(圖/達志影像/美聯社)

美國是世界銀行(World Bank)的最大股東,因此向來由美國總統提名世界銀行總裁人選,自世界銀行1944年成立至今,每任總裁都是美國人。現年59歲的金墉(Jim Yong Kim)是韓裔美國人,2012年被時任美國總統歐巴馬提名為世界銀行總裁人選,當年也是美國首度面臨他國候選人競爭總裁大位,世界銀行則強調遴選程序絕對「公開透明,且依法執行」,不排除選非美國人士擔任總裁的可能。

美國總統川普的愛女、現任白宮顧問伊凡卡(Ivanka Trump)成為新總裁的傳言「在華府到處流竄」,引發政壇極大爭議,台裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)在推特發文開酸,「所有美國人中,伊凡卡是最有資格出任世界銀行總裁的人選,畢竟是總統女兒嘛,而且剛失去自己的品牌事業,這樣一想我立刻能諒解了。」

Of all the people in US who could be World Bank President, the most qualified is Ivanka Trump, who lost her fashion line & happens to be the daughter of @POTUS. I see.



But first, can you ask @IvankaTrump why Jared still has a security clearance? I can't because she blocked me. https://t.co/YNv3uQmvOG