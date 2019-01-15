「白人至上」有錯嗎？　美眾議員金恩丟官：我會繼續點出事實

▲ 金恩上周受訪時表示，「白人優越主義、白人至上主義、西方文明－這些術語是怎麼成為冒犯的？」（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國愛荷華州聯邦眾議員金恩（Steve King）先前接受《紐約時報》訪問時，質疑「白人至上主義」在美國為什麼被視為嚴重冒犯。這番言論引發各界批評，眾議院共和黨領袖14日晚間決定，撤掉金恩在司法委員會和農業委員會的席位。參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）建議金恩「轉換跑道」，參議員羅姆尼（Mitt Romney）則說他應該辭職。

金恩上周受訪時表示，「白人優越主義（white nationalist）、白人至上主義（white supremacist）、西方文明（Western civilization）－這些術語是怎麼成為冒犯的？」共和黨拔除金恩的席位後，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，這不是金恩第一次發表歧視性的言論，「這不是林肯的共和黨，也絕非美國人該有的行為。」

▼金恩是總統川普黨內的盟友之一，支持在美墨邊境築牆等議題。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，金恩是總統川普黨內的盟友之一，也支持在美墨邊境築牆等議題。他過去有發表種族主義言論、貶低移民等紀錄，不過直到最近才引發共和黨領袖們的批評。此外，重量級的愛荷華州共和黨參議員葛拉斯里（Charles E. Grassley）去年11月也為金恩爭取連任議員背書。

金恩表示，「麥卡錫領袖移除我席位的決定，是一項忽略事實的政治決定」，自己則會「繼續點出事實，並且會在選區內服務至少兩年」。他還聲稱已經告訴麥卡錫，「你必須做你該做的事，而我也會繼續做我必須做的事。」