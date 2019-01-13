第一千金伊凡卡將接任世銀行長？　議員：荒謬到嘆為觀止

▲美國第一千金伊凡卡可能接任世銀行長。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國《金融時報》報導指出，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）有機會接任世界銀行行長，其他可能的候選人還有前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）、美國國際開發總署署長格林（Mark Green）、美國財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯（David Malpass）。美國財政部發言人表示，他們已經向「優秀的候選人」提供大量的意見，並開始進行內部審查程序，以提出一名候選人給世銀。

不同於其他幾位候選人，伊凡卡沒有國際貿易或是商學背景，但她始終是個商人。她曾擔任川普集團旗下收購部門的副總裁，也曾創立時尚品牌「Ivanka Trump」，美國總統川普也考慮過推選伊凡卡擔任美國駐聯合國大使。伊凡卡也在2017年協助世銀，向沙烏地阿拉伯取得贊助，投入10億美元（約台幣307億元）經費，以促進女性創業。

世界銀行行長金墉7日突然宣布提前卸任，該機構創立以來的習慣是由美國負責管理，隨著近年反對聲浪不斷，逐漸採用較公平正式的選拔方式，但外界認為，無法確認美國總統川普會不會接受「公平競爭」。對於伊凡卡可能成為世界銀行行長，各界對此相當不以為然，英國《衛報》（The Guardian）甚至用「荒謬」來形容。

加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）語帶嘲諷的在推特上說，「我現在知道了，整個美國最有資格成為世銀行長的是伊凡卡川普，她結束了自有品牌，也剛剛好是美國總統的女兒。」曾為了彈劾美川普砸大錢買廣告的民主黨籍富豪史泰爾（Tom Steyer）也說，「這是我聽過最荒謬的建議之一，裙帶關係是另外一種形式的腐敗，所以我並不為川普這個決定感到驚訝，但荒謬的程度真的嘆為觀止。」

Of all the people in US who could be World Bank President, the most qualified is Ivanka Trump, who lost her fashion line & happens to be the daughter of @POTUS. I see.



But first, can you ask @IvankaTrump why Jared still has a security clearance? I can't because she blocked me. https://t.co/YNv3uQmvOG — Ted Lieu (@tedlieu) 2019年1月12日