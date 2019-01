第一千金伊凡卡將接任世銀行長？　議員：荒謬到嘆為觀止

▲美國第一千金伊凡卡可能接任世銀行長。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

英國《金融時報》報導指出,美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)有機會接任世界銀行行長,其他可能的候選人還有前美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)、美國國際開發總署署長格林(Mark Green)、美國財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯(David Malpass)。美國財政部發言人表示,他們已經向「優秀的候選人」提供大量的意見,並開始進行內部審查程序,以提出一名候選人給世銀。

不同於其他幾位候選人,伊凡卡沒有國際貿易或是商學背景,但她始終是個商人。她曾擔任川普集團旗下收購部門的副總裁,也曾創立時尚品牌「Ivanka Trump」,美國總統川普也考慮過推選伊凡卡擔任美國駐聯合國大使。伊凡卡也在2017年協助世銀,向沙烏地阿拉伯取得贊助,投入10億美元(約台幣307億元)經費,以促進女性創業。

世界銀行行長金墉7日突然宣布提前卸任,該機構創立以來的習慣是由美國負責管理,隨著近年反對聲浪不斷,逐漸採用較公平正式的選拔方式,但外界認為,無法確認美國總統川普會不會接受「公平競爭」。對於伊凡卡可能成為世界銀行行長,各界對此相當不以為然,英國《衛報》(The Guardian)甚至用「荒謬」來形容。

加州民主黨籍聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)語帶嘲諷的在推特上說,「我現在知道了,整個美國最有資格成為世銀行長的是伊凡卡川普,她結束了自有品牌,也剛剛好是美國總統的女兒。」曾為了彈劾美川普砸大錢買廣告的民主黨籍富豪史泰爾(Tom Steyer)也說,「這是我聽過最荒謬的建議之一,裙帶關係是另外一種形式的腐敗,所以我並不為川普這個決定感到驚訝,但荒謬的程度真的嘆為觀止。」

Of all the people in US who could be World Bank President, the most qualified is Ivanka Trump, who lost her fashion line & happens to be the daughter of @POTUS. I see.



But first, can you ask @IvankaTrump why Jared still has a security clearance? I can't because she blocked me. https://t.co/YNv3uQmvOG