政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍20日實地走訪2026年太平洋島國論壇預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）主辦國為我國友邦帛琉，外交部長林佳龍20日在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實際走訪預定舉辦地，並就論壇籌辦方向、運輸規劃等相關合作構想進行交流與討論，並表達台灣將全力支持帛琉舉辦PIF，同時向世界分享台灣的經驗和優勢。

外交部長林佳龍正率「台帛榮邦經貿團」訪問我國在太平洋友邦帛琉，20日實地走訪2026年太平洋島國論壇預定舉辦地，林佳龍表示，台灣身為太平洋的一員，始終願意成為負責任的夥伴，而太平洋島國論壇長期強調的「太平洋之道（Pacific Way）」，以多元與包容為核心精神，攜手為區域的和平、穩定與繁榮努力。

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍說，明年論壇將由我國堅實友邦帛琉接棒主辦，他已多次向外交部同仁強調，台灣不僅要全力支持帛琉辦好這場重要的國際盛會，更應該透過實際行動，向世界分享台灣的經驗與優勢。為展現台灣對論壇的高度重視，林佳龍在惠恕仁及艾古斯陪同下，實地走訪PIF預定舉辦場地，包括葛瑪榮文化中心及國家體育館，並就相關規劃內容進行交流與討論。

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍指出，自就任外交部長以來，外交部即依據友邦的實際需求，量身打造符合其國家永續發展目標的「榮邦計畫」。在帛琉，相關合作涵蓋數位、能源、韌性、健康及體育等多元領域，透過務實合作，逐步將共同理念落實為具體成果。

林佳龍進一步說明，初步規劃中，台灣將協助帛琉建置綠色運具，用於PIF舉辦期間接送各國與會貴賓，論壇結束後亦可持續服務在地居民，符合帛琉重視環境永續的國家發展目標。

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

除外交政策外，林佳龍也強調，民間布局全球同樣是深化夥伴關係的重要一環。在基礎建設及工商業部長歐比揚（Charles Obichang）陪同下，一行人自海巡港（Marine Law Port）展開考察，了解保利馬零碳船的停泊與運作空間，並前往位於馬卡拉島、具觀光發展潛力的冰河公園（Icebox Park）與長堤公園（Long Island Park），就未來發展方向與整體規劃交換意見。

行程中，林佳龍也在艾古斯部長特別安排下，參訪帛琉國家博物館（Belau National Museum, BNM），並表示很高興看到我國原住民族委員會於館內設置「台灣原住民族特展」，展現台灣與帛琉共享的南島文化，期待深化兩國的情感連結。台灣將持續以穩健、務實的方式，與帛琉及理念相近的夥伴國家攜手合作，讓太平洋的多元與包容精神，成為攜手前行的力量。

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲▼外交部長林佳龍訪問我國太平洋友邦帛琉，20日並在帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）陪同下，實地走訪2026年太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）預定舉辦地。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

12/19 全台詐欺最新數據

林佳龍外交部帛琉惠恕仁太平洋島國論壇

