政治 政治焦點 國會直播 專題報導

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀隨機殺人事件震撼社會，然網路卻流傳諸多對於第一時間能捕捉到張男行兇畫面的記者的陰謀論。對此，藍委洪孟楷今（21日）替《ETtoday新聞雲》記者陳以昇、《鏡電視》主播廖芳潔發聲，指他們第一時間果斷、冷靜、盡責，讓社會大眾能清楚掌握狀況，是職業責任感，也是一種崇高美德，他不忍2位記者遭不明就裡的網友攻擊，甚至被誣指與兇嫌有所關聯或配合，這是對盡責新聞工作者的嚴重污衊。洪說，台灣社會固然擁有言論自由，但不應以無限上綱的陰謀論，否定他人的善意與專業。

「盡責，是一種崇高的美德。為我所認識的兩位記者朋友－廖芳潔、陳以昇；給予加油。」洪孟楷21日在臉書寫道，1219事件有一個核心絕不能被模糊，就是兇嫌以惡意發動的無差別攻擊；有兩位新聞工作者在第一時間分別以果斷、冷靜、盡責的行動，讓社會大眾能迅速、清楚掌握狀況，避免更多不必要的恐慌，以她分別認識這2位記者十幾、二十年的了解，這樣的反應不是偶然，而是一種早已內化成「本能」的職業責任感—也是一種崇高的美德。

洪孟楷指出，首先，近日網路流傳在中山站外丟擲煙霧彈、並衝入誠品書店的關鍵畫面，最清楚的直擊影像，正是由《ETtoday新聞雲》記者陳以昇所拍攝，然而令人遺憾的是，畫面曝光後，竟出現陰謀論指控，質疑他「配合演出」、甚至嘲諷「手不抖、太穩」。但事實上，在他尚未擔任民意代表、短暫於民間工作的時期，便曾與陳記者有過接觸，認識陳的人都知道，陳平時看似隨性、大剌剌，但只要遇到重大事件，確能24小時不眠不休，全心投入工作，記者的直覺與責任在此展現。

洪孟楷表示，當北捷攻擊消息剛傳出、資訊仍混亂不明之際，距離不遠的中山站出現異常狀況，陳記者第一時間舉起手機記錄，為後續釐清事實、社會理解全貌，提供了極關鍵的資訊，「陳先生的手不抖，我那絕對是多年專業訓練與責任感累積而成的敬業表現」。

至於廖芳潔，洪孟楷說，根據她在臉書的分享，事發當下廖正位於台北車站附近，即便是休假身分，在狀況未明、風險未知的情況下，仍選擇主動前往、以手機即時連線，讓第一線資訊得以即刻傳遞，穩定社會情緒、避免恐慌蔓延。能在那樣的時刻迅速整理情緒、清楚表達，我相信，正是無數小時播報累積的專業，以及對「民眾知的權利」的使命感所驅動。

洪孟楷表示，之所以特別為兩位記者朋友發聲，是不忍見到他們在第一時間盡責付出的行為，竟遭到不明就裡的網友攻擊，甚至被誣指與兇嫌有所關聯或配合。這樣的指控，對無辜者而言是不可承受之重，更是對盡責新聞工作者的嚴重污衊。台灣社會固然擁有言論自由，但不應以無限上綱的陰謀論，否定他人的善意與專業。

洪孟楷也說，「當然最令人動容的，是57歲挺身而出的余先生。目前有人說他是保全、有人說他長期熱心公益，但無論身分為何，他在第一時間勇敢站出來，試圖阻擋兇嫌的行動，極可能就打亂原本的犯案計畫，使其無法在北捷進一步逞凶，間接直接地拯救了更多寶貴的生命。這樣的行為，同樣源自盡責，也源自對他人的關懷」。

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍，對方雖傷重仍緊握手機，疑想打給家人，最終力竭倒地。木下黃太不顧危險徒手止血，無奈血流不止，眼睜睜看著騎士失去意識。第一視角畫面曝光後，網友紛紛心痛表示，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了」。

洪孟楷張文陳以昇廖芳潔北捷中山隨機殺人

