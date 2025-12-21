中國10月減持美債118億美元　持有規模17年來最低

▲陸持續減持美債。（圖／CFP）



文／中央社

根據美國財政部18日公布的數據，中國10月減持美國國債118億美元（約新台幣3720億元），持有規模降至6887億美元，創下17年來最低紀錄。

南華早報報導，根據美國財政部18日公布的數據，中國10月持有美國國債降至6887億美元，低於9月的7005億美元，持有量為2008年11月以來最低水準，較2013年11月的高峰1.32兆美元下降47%以上。

自美國總統川普第一任期以來，中國持有美債持續下降，在今年3月下滑至第3名，落後於日本和英國。

報導引述中國央行前顧問余永定日前發表的文章，他認為，與美元資產相關的風險正在增加，中國必須加速調整自身經濟結構，減少對以美國市場為代表的外部需求依賴，從而降低陷入「美元陷阱」的風險。

中國在減少美債持有量的同時，11月已連續第13個月增持黃金。官方數據顯示，中國11月黃金儲備增加了3萬盎司，使其總庫存達7412萬盎司，價值3106億美元。

報導還指出，10月外國持有的美債總額從9月的9.248兆美元小幅下降至9.243兆美元，但連續第8個月維持在9兆美元以上。前兩大美債持有者日本、英國持續增持，第5名美債持有者加拿大10月則大幅減持567億美元。