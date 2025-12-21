翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

▲翁曉玲21日在臉書上傳廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動的照片。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲 Hsiao-Ling Weng）

記者蘇靖宸／台北報導

媒體報導，中共正試圖接觸我方在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，而國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等先後昨到中國廈門出席台商活動，時間敏感。對此，翁曉玲今（21日）表示，綠媒惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事， 實在可惡；此行純是自費、私人行程，她不會因為抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。

《自由時報》昨報導，在中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，利用近期舉行的廈門台商協會活動，積極透過管道找國民黨立委前往，確保對台工作「沒有意外」。該報掌握林思銘、翁曉玲、葉元之先後抵達廈門，並指往年少有立委參加，值此政治情勢變化迅速，更顯時間敏感。

翁曉玲21日在臉書表示，她昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自中國30多個城市的台企協會台商朋友們， 看到大家一團和氣，齊心齊力， 在各自領域認真打拼， 而且台灣投資在中國境外投資佔有一席之地， 在廈門市更高達 20%， 成績亮眼， 同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻， 為台灣爭光， 我內心非常感動， 以台商朋友們為榮。

「原本是一件好事，沒想到曉玲又被綠媒自由時報惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事， 實在可惡。」翁曉玲說，民進黨政府毫無能力照顧台商和在中國工作生活求學的台灣鄉親們， 幾日前將卸任的海基會董事長吳豊山也說 ，這2年來與中國溝通交流的管道完全中斷， 這就是民進黨現在的困境， 自己做不到，還阻撓在野立委去幫忙支持台胞， 非常惡質。

翁曉玲強調，此行她與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被《自由時報》記者堵， 而且立刻就做了不實造謠新聞， 今天還上了《自由時報》的頭版新聞。 翁點名撰寫報導的記者反問，你們有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？ 作為記者，你們的新聞專業與倫理還要加強。

翁曉玲說，她不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心， 更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們，「該做的事、 該說的話， 我不會退縮，會繼續努力、勇往直前」。