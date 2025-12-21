　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

▲翁曉玲21日在臉書上傳廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動的照片。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲 Hsiao-Ling Weng）

▲翁曉玲21日在臉書上傳廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動的照片。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲 Hsiao-Ling Weng）

記者蘇靖宸／台北報導

媒體報導，中共正試圖接觸我方在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，而國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等先後昨到中國廈門出席台商活動，時間敏感。對此，翁曉玲今（21日）表示，綠媒惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事， 實在可惡；此行純是自費、私人行程，她不會因為抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。

《自由時報》昨報導，在中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，利用近期舉行的廈門台商協會活動，積極透過管道找國民黨立委前往，確保對台工作「沒有意外」。該報掌握林思銘、翁曉玲、葉元之先後抵達廈門，並指往年少有立委參加，值此政治情勢變化迅速，更顯時間敏感。

翁曉玲21日在臉書表示，她昨日很榮幸受邀參加廈門台商投資企業協會成立33週年慶祝活動， 不僅見到廈門台企協會的朋友，還有來自中國30多個城市的台企協會台商朋友們， 看到大家一團和氣，齊心齊力， 在各自領域認真打拼， 而且台灣投資在中國境外投資佔有一席之地， 在廈門市更高達 20%， 成績亮眼， 同時對兩岸交流作出積極和重要的貢獻， 為台灣爭光， 我內心非常感動， 以台商朋友們為榮。

「原本是一件好事，沒想到曉玲又被綠媒自由時報惡意抹黑， 竟將參加慶祝活動的事惡意連接到擋國防預算的事， 實在可惡。」翁曉玲說，民進黨政府毫無能力照顧台商和在中國工作生活求學的台灣鄉親們， 幾日前將卸任的海基會董事長吳豊山也說 ，這2年來與中國溝通交流的管道完全中斷， 這就是民進黨現在的困境， 自己做不到，還阻撓在野立委去幫忙支持台胞， 非常惡質。

翁曉玲強調，此行她與幾位同事們前去參加活動，純是自費、私人行程，沒想到在機場候機室前被《自由時報》記者堵， 而且立刻就做了不實造謠新聞， 今天還上了《自由時報》的頭版新聞。 翁點名撰寫報導的記者反問，你們有善盡新聞事實查證、客觀報導之責嗎？ 作為記者，你們的新聞專業與倫理還要加強。

翁曉玲說，她不會因為民進黨和綠媒報導抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心， 更不會鄉愿地去討好那些是非不明、 仇中恨陸胞的青鳥們，「該做的事、 該說的話， 我不會退縮，會繼續努力、勇往直前」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

批114憲判1無效　黃國昌：5位綠色大法官為助賴清德稱帝自欺欺人

黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

林濁水評憲訴法違憲：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

因應隨機傷人案！台北馬拉松693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

批114憲判1無效　黃國昌：5位綠色大法官為助賴清德稱帝自欺欺人

黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

林濁水評憲訴法違憲：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

因應隨機傷人案！台北馬拉松693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

【北捷隨機攻擊】張文扔煙霧彈持刀傷人　父母無奈：2年多沒聯繫了

政治熱門新聞

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會發聲

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

張文暴行釀3死！蔣萬安叮囑警方一事　要讓市民安心

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

林濁水：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

更多熱門

相關新聞

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

5位大法官19日判決立院三讀通過修正的憲訴法違憲，引發違法判決批評。國民黨立委翁曉玲點名五位大法官，包含謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等人，她轟，五位大法官，已開起可怕的司法之門，司法獨立和公信力將墜入深淵， 台灣距離邪惡時代不遠了。

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

翁曉玲問停砍公教年金案是否副署　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述打臉

翁曉玲問停砍公教年金案是否副署　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述打臉

川普政府二度軍售3500億　總統府：顯示美對台國防需求高度重視

川普政府二度軍售3500億　總統府：顯示美對台國防需求高度重視

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

中國對日壓迫趨緩？　國安會：「開始找下台階」做降溫動作

關鍵字：

國防預算翁曉玲中共林思銘葉元之

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面