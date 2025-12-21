　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

▲台北車站遭丟煙霧彈，煙霧瀰漫1人受傷。（圖／記者徐文彬攝)

▲張文恐攻事件震驚台灣社會，讓許多民眾感到驚恐。（圖／記者徐文彬攝)

記者柯振中／綜合報導

針對兇嫌張文在台北捷運隨機傷人事件，時代力量黨主席王婉諭表示，事件帶來大量負面情緒，讓許多人難以承受，也使社會集體陷入低潮，但在案發的過程中，也能看見人性的光芒。她呼籲民眾優先照顧自身情緒，必要時暫離社群、好好休息，並強調「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱」，提醒社會在安全感之中，也必須正視突如其來的風險與衝擊。

仍舊能看見人性的光芒

王婉諭指出，在鋪天蓋地的悲傷訊息中，她仍看見人性的光亮。包括北車星巴克店員在危急時刻拉下鐵門保護顧客、誠品服飾店員在恐懼中協助民眾躲避，以及目擊事發經過的日本記者即時替傷者止血，這些行動都是真實存在的溫柔。

她表示，這些片段顯示，在極端危險的情境下，仍有人選擇挺身而出，展現社會中彼此守望的力量，也讓人看見台灣社會仍保有互助的底色。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼張文持刀在中山站隨機砍人，恐怖的事件受到社會關注。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

代價沉痛　令人無法承受

然而，王婉諭也直言，光亮背後仍是沉重的代價。她提到，被日本記者搶救的機車騎士最終仍不幸身亡，僅是路過現場，卻在毫無防備下失去生命，令人痛心。

她也提及57歲余姓男子在北車孤身阻止兇手、試圖防止更大傷亡，卻因此犧牲性命。王婉諭指出，這些無辜的逝去，都是社會必須共同承受的傷痛。

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼事件發生後，許多民眾自發在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼張文隨機攻擊4死，民眾在誠品南西店前擺放鮮花、氣球哀悼。（圖／記者陸運陞攝）

當下難以反應

對於部分輿論質疑為何路人未即時反應，王婉諭認為，人在突發暴力場景中往往難以立即判斷。她指出，長期以來台灣社會被視為安全，人們習慣信任環境與陌生人，當危險突然出現，第一時間愣住並非冷漠，而是本能反應，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

她強調，面對鮮血與高度暴力，身體僵住是正常生理反應，這意味著台灣社會長期安全所帶來的另一面風險。

▼王婉諭認為，台灣社會長期以來被視為安全，因此危險突然出現時，第一時間愣住並非冷漠，而是本能反應。（圖／ETtoday攝影中心）

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

不應隨陰謀論起舞

王婉諭指出，事件後網路上充斥各種陰謀論，但警方已說明兇手為單獨行動者，並非組織攻擊。她理解民眾在焦慮中渴望答案，但提醒不要輕易轉傳未經證實的訊息。

她表示，台灣社會此刻已經相當受傷，無法承受更多對立、猜忌與分化，過度放大恐懼只會讓社會更加撕裂。

▲北捷恐攻男張文，犯案後墜樓送醫畫面。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼張文恐攻事件發生後，網路上出現許多陰謀論，王婉諭認為不應隨之起舞。（圖／記者陳以昇攝）

▲北捷恐攻男張文，犯案後墜樓送醫畫面。（圖／記者陳以昇攝）

面對問題而不是恐懼

談及隨機傷人的成因，王婉諭坦言，兇手已離世，真相或許難以完整還原，但社會仍應試著回溯其生命經驗，理解背後的家庭、教育與社會因素。她引用受害者家屬的提問，指出這不只是單一家庭的疑問，而是整個社會都必須面對的問題。

她認為，政府有責任系統性地檢視相關背景，讓社會理解悲劇如何一步步形成，避免類似事件再次發生。

保持心態平穩　做好伸出援手的準備

王婉諭最後呼籲民眾，維持日常生活、好好吃飯與休息，不要讓恐懼改變生活節奏。她指出，若兇手企圖透過事件製造恐慌與關注，社會更不應順從這樣的目的。

她也提醒，助人行為必須以自身安全為前提，並鼓勵民眾平時做好準備，如學習防身與急救知識，在關鍵時刻成為能夠伸出援手的人。

12/18 全台詐欺最新數據

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

美提議與烏俄在邁阿密三方談判　澤倫斯基：歐洲代表可能出席

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

川普「對台軍售」策略大轉向　武器焦點：防共軍登陸

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。事發畫面在網路上瘋傳，不少網友質疑，「遇到這種情況，為什麼不趕快跑？」對此，時代力量黨主席王婉諭直言，在那一刻人其實是無法即時反應的，因為從小到大的生命經驗告訴我們，台灣社會是安全的，大家習慣相信這片土地與身邊的陌生人，「這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。」

