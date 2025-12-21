傳海鯤號以最低安全標準海測「技協都不敢登船」　海軍：與事實不符

▲海軍反駁以最低安全標準執行海鯤號海測。圖為海鯤號浮航測試。（資料照／台船提供）

記者蘇靖宸／台北報導

國防部長顧立雄多次強調在安全無虞下才會進行國造潛艦原型艦「海鯤號」的潛航測試，但傳海軍司令部要求台船以最低安全標準海測，以致國外監造技協都不敢上船出海。對此，海軍今（21日）表示，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，指稱「以最低安全標準」執行海測與事實不符，也無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

《鏡報》報導，內部人士指出，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，因此包括美、英等國的監造、技協，及海軍花錢聘任的英國BMT技術顧問都不敢上船出海，只能靠的台船及256戰隊接艦官兵負責海測任務。

對此，海軍21日表示，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，指稱海軍「以最低安全標準」執行海測與事實不符。

海軍說，各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，亦均按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，無所指「因未達安全標準而拒絕上船」情事。