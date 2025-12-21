　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸11歲男童自責「沒開門就好了！」　離婚後賭徒夫狠殺前妻28刀

▲▼殺人,兇手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲山東女子被賭徒前夫殺害，11歲孩子全程目擊深陷自責患抑鬱，幾乎無法說話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

山東臨沂今年八月發生一起殘忍的蓄意殺害前妻案。一名小學男童出於對父親的思念親手推開家門，卻意外引狼入室，在數十分鐘內親眼目睹摯愛的母親慘死於前夫利刃之下，案發過程極度血腥，震驚社會。目前檢方已提起公訴，案件預計於 2026 年1月開庭。

「那天要是不開門，媽媽是不是就能活下來？」是11歲男孩童童（化名）心中永遠無法癒合的傷口。該起案件發生於2025年8月10日晚，山東臨沂某小區，11歲的男孩童童蹦跳著為父親彭某開門，心中是久別重逢的欣喜，接下來發生的事成為他一輩子傷痛。

綜合陸媒報導，案發當晚，與母親來青禾（化名）相依為命的童童，在門外聽到了生父彭某的聲音。由於平日難得見面，毫無防備的童童滿心歡喜地蹦跳著為父親開門。彭某隨後帶著孩子下樓購買零食，營造出慈父歸來的假象，實際上早已隱蔽安裝在門口的攝像頭監視行蹤。

重返室內後，彭某卸下偽裝，把前妻強行推進臥室，在孩子面前揮刀行兇。年僅11歲的童童在旁哭喊阻止，甚至跌跌撞撞衝向鄰居家敲門求救，卻因鄰居不在家而無功而返。

彭某對前妻瘋狂刺殺28刀，其中5處為致命傷。行兇後，他冷血地坐在沙發上抽煙，任憑身受重傷的來青禾在地上掙扎、從臥室爬向衛生間，眼睜睜看著生命流逝長達十多分鐘。

據了解，死者青禾好不容易逃離這樁暴力婚姻，曾深受前夫百萬賭債折磨，甚至被對方以尼龍繩綑綁監禁。她耗費數年拚命打工、還清債務，好不容易爭取到撫養權並即將開啟新的人生。彭某因覬覦前妻財產及不甘其獲得幸福，竟在案發前多次騷擾恐嚇，最終策劃了這場當著孩子的面前的悲劇。

案發後，彭某向警方自首，他沒想到留給兒子的是毀滅性的心理打擊。童童目前已被診斷為重度抑鬱症，不僅時常在夜間驚醒，更深陷「是我害死媽媽」的心理困境。他反覆抱著舅舅哭訴，認為是自己的開門舉動斷送了母親的性命。這種極致的自責與創傷，恐將伴隨其一生。

目前檢方已提起公訴，案件預計於2026年1月開庭。受害者家屬態度堅決，拒絕一切形式的民事賠償，唯一訴求是判處兇手「死刑」並立即執行。家屬強調，只有法律的嚴懲，才能給予亡者公道，並讓悔恨的孩子獲得微弱的安全感。

山東殺妻兒童目擊家庭悲劇法律公正心理創傷

