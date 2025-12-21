　
    • 　
>
不等了！　烏克蘭情報揭「普丁時間表」：2027年前攻占波羅的海3國

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

▲ 烏克蘭情報顯示，俄羅斯對歐洲軍事行動時間表縮短。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）20日受訪警告，俄羅斯已大幅縮短對歐洲軍事行動時程，預計在2027年占領波羅的海3國——立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，較原定的2030年提早整整3年。

布達諾夫近日接受當地媒體LB專訪，被問及俄羅斯對歐洲軍事行動首要目標是否會是波羅的海國家時給出肯定答案。他透露，根據烏方掌握的情報，波蘭雖然也在俄國打擊清單上，但目前僅被視為軍事攻擊目標，而非占領對象。

他也指出，俄國急於擴張領土的動機源於其世界觀，將西方國家描繪得「病態、軟弱且優柔寡斷」。布達諾夫強調，「對一個自認是帝國的國家而言，必須不斷向外擴張影響力和版圖，這解釋了許多問題。」

今年9月以來，俄國加強對歐洲多國的混合戰攻勢，頻繁派遣戰機和無人機侵入領空。尤其在9月20日，愛沙尼亞國防部通報3架俄軍MiG-31戰機侵犯該國領空長達12分鐘。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）10月評估，俄國已加快為未來與北約開戰做準備，正進行資訊、心理戰布局。面對日益升高的威脅，美國總統川普先前則表態，若俄方持續在該地區挑釁，美國準備在北約框架下為波蘭及波羅的海國家提供保護。

