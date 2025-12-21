林濁水評憲訴法違憲：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

▲前立委林濁水。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

憲法法庭19日做出判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序、權力分立原則等，應自判決公告日起失其效力，引發藍白強烈抨擊。對此，前立委林濁水今（21日）指出，大法官此舉是因應國家當前的「例外情況」而挺身而出，但這些問題不會因為判決而改變，若2028年國會結構持續三黨不過半，「例外」將轉為「常態」，憲政危機不只將持續，且惡劣狀況極可能進一步升高。

藍白立委去年聯手在立法院院會三讀通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

對此，林濁水（21日）表示，大法官以為因為國家已經處於「例外情況」，第一，立法院通過憲訴法，硬性規定大法官評議人數；第二，總統兩度提名大法官，均全數遭到否決；第三，現任三名大法官沒有理由持續缺席，杯葛評議。所以他們才挺身而做出1號判決。

林濁水指出，但問題是3項並存的例外現象並不會因為判決而改變，尤其若2028年再選出三黨不過半的國會，例外現象將永久化，而今之例外現象將成為未來的「常態現象」。

林濁水說，有沒有「例外現象成為常態現象」的先例？有，戒嚴38年和威瑪政府末期就是，他並不是要進一步推論出藍白決心走兩蔣或威瑪舊路；但要指出藍白綠惡鬥不只看不出會因大法官的判決而告一個段落，憲政危機不只將持續，而且惡劣狀況極可能進一步升高。