余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

▲台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈、汽油彈等「襲擊」台北車站、中山商圈，還隨機砍人；之後面對警方圍捕，畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。其中，在北車第一現場英勇阻擋張文暴行的57歲余先生，不幸喪命，台北市長蔣萬安裁示，為表彰其義行，依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。

蔣萬安說，今天一早，他再度召集市府各局處，主持「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施；會議後，我再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強佈署情形。

蔣萬安指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心。另外，也下令市府各局處總動員，戒備升級，全面強化台北市人潮聚集處警力佈署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全。

蔣萬安說，後續活動部分也加強警戒，包括路跑、演唱會等大型活動，提升交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。

另外，為了安定民心，蔣萬安也指示，要針對台北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。大眾運輸部分，捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。

另一方面，台北市政府也啟動安心服務。蔣萬安指示社會局啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助，全民24小時安心專線33937885。民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助。

傷亡撫卹方面，蔣萬安說，市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金。法務局主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形。目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。

而此次事件造成3名無辜路人身亡，當中包括在台北車站M7出入口處英勇阻擋張文暴行的57歲余先生，為了表彰其義行，蔣萬安也裁示，依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。

蔣萬安強調，面對重大的公安事件，地方和中央會攜手，共同維護市民的安全，台北市也將持續提升全市警戒，確保市民安心、城市回歸平靜。