　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

▲▼台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈、汽油彈等「襲擊」台北車站、中山商圈，還隨機砍人；之後面對警方圍捕，畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。其中，在北車第一現場英勇阻擋張文暴行的57歲余先生，不幸喪命，台北市長蔣萬安裁示，為表彰其義行，依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。

蔣萬安說，今天一早，他再度召集市府各局處，主持「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施；會議後，我再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強佈署情形。

蔣萬安指示警察局長，除了案發現場周邊，務必加派全市警力、提升見警率，除了杜絕類似案件發生，更要讓民眾安心。另外，也下令市府各局處總動員，戒備升級，全面強化台北市人潮聚集處警力佈署，包含警力、警車、特勤小組，皆全副武裝出勤，確保市民安全。

蔣萬安說，後續活動部分也加強警戒，包括路跑、演唱會等大型活動，提升交通樞紐維安規格，必要時設置安檢門、偵測爆破物。跨年晚會落實全面場檢，特勤警力（霹靂小組）進駐，中央保安警力加入，防爆車、偵爆犬及各項強化措施加強維安。

另外，為了安定民心，蔣萬安也指示，要針對台北車站、各大捷運站/商圈、市集、夜店等人潮聚集地，全面加強臨檢、提高見警率。大眾運輸部分，捷運警察局、捷運公司除了提升警力保全，更要進行全線各站點高強度的演練，模擬演練無差別攻擊事件及疏散的應變作為。

另一方面，台北市政府也啟動安心服務。蔣萬安指示社會局啟動「一案一社工」，提供醫療、法律、心理諮商等各項協助，全民24小時安心專線33937885。民政局協助照料傷患及家屬生活起居，專人慰問並持續提供全面協助。

傷亡撫卹方面，蔣萬安說，市府已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助申請補償金。法務局主動協助彙整捷運公司、誠品南西店保險理賠情形。目前確定北捷將提供亡者500萬元補償金。

而此次事件造成3名無辜路人身亡，當中包括在台北車站M7出入口處英勇阻擋張文暴行的57歲余先生，為了表彰其義行，蔣萬安也裁示，依自治條例，從優、從寬給予撫卹金，最高600萬元，向他見義勇為的精神致上最高敬意。

蔣萬安強調，面對重大的公安事件，地方和中央會攜手，共同維護市民的安全，台北市也將持續提升全市警戒，確保市民安心、城市回歸平靜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
天赦日前搶點燈祈福！ 　鹿港天后宮湧現人龍
演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況
網友嗆台中「模仿張文殺50人」　春風不忍發聲了！
北捷恐攻案4死　國台辦向受害者表示深切哀悼和慰問
北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

D.O.衝回MMA表演！帥氣軍裝合體EXO　狀態超猛「零失誤飆唱5首歌」

天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

新北市圖三重分館「之友回娘家」　20年前入口壁畫重溫老記憶

戲裡壞透了！翁家明《好運來》耍狠　私下豪捐100道年菜：幸福不該只留給自己

吳鳳痛心「北車中山攻擊案」　來台19年首見：一向被認為相對安全

泰勒絲豪發「62億獎金」全場哭出來！　親手寫卡片...舞者看金額腿軟：快昏倒

《一吻爆炸》張基龍、安恩真CP感甜寵情節超展開　最終集聖誕節上架

Coldplay演唱會「緊擁CEO」被大螢幕抓包！　已婚女主管慘曝現況：人生全毀

彰化休旅車失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來了

北車中山砍人勾鄭捷案　蕭彤雯曝自保關鍵：不滑手機、不戴耳機

安心亞被問羅志祥　「回到阿Ken好了」

政治熱門新聞

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面