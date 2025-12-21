因應隨機傷人案！台北馬拉松693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示

▲蔣萬安一早到台北田徑場視察相關維安。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

榮獲世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今（21日）上午計有2萬8000名跑者齊聚台北市政府前廣場於6時30分起跑，但日前傍晚在捷運台北車站、中山商圈發生隨機砍人事件，釀四人死亡、多人受傷，引發外界擔心馬拉松活動的安全。台北市長蔣萬安一早視察維安部署，已責成警察局啟動加強維安計劃，現場共動員693名警力，較原規劃增加340人，警力幾乎倍增，並做出三點裁示，要求局處絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈。。

台北馬拉松為日前北捷台北車站、中山站周邊發生隨機攻擊事件後，台北市舉辦的第一場大型國際賽事，市府全面升級維安層級。

蔣萬安指出，本次賽事參賽選手多達2萬8千人，人潮密集、動線綿長，市府不敢掉以輕心，已責成警察局啟動加強維安計劃，現場共動員693名警力，較原規劃增加340人，警力幾乎倍增，並同步加派警車與機動巡邏人員，提升即時應變能力。

警方表示，此次維安行動共由11個分局聯合支援，重點路段、起終點及人潮熱區均部署足額警力，執勤人員將全副武裝、配齊裝備，以高密度警力網確保賽事全程安全無虞。

蔣萬安強調，市府的首要原則就是「確保市民與選手安全」，在重大刑案發生後，更必須用行動讓民眾安心，未來大型活動都將視風險狀況，採取更嚴謹的維安規格與標準。

