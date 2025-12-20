　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張文暴行釀3死！提高見警率還要全副武裝　蔣萬安叮囑要讓市民安心

▲▼台北市長蔣萬安於恐攻案隔日視察中山站商圈。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安於恐攻案隔日視察中山站商圈。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，27歲的嫌犯張文自製煙霧彈、汽油彈等，先後在台北車站、中山商圈犯案；之後面對警方圍捕，畏罪自殺，但仍造成4死（含張文）11傷的憾事。台北市長蔣萬安昨在接獲通報後，立即指示相關局處啟動緊急應變，也要求維安部署要升級的範圍擴及到全市；此外，蔣特別強調，警方務必增加現場警力配置，提高「見警率」外也要全副武裝，讓市民安心之外，也要達到嚇阻模仿犯的效果。

27歲嫌犯張文犯下重大治安事件，根據警方調查，在19日犯案前2天，張文就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。

接著19日下午3點多時，張文先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。到了傍晚5點多，張嫌步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司。

此次事件是自鄭捷後，再發生如此脫序的攻擊行為，造成3位無辜民眾受害身亡，震驚社會。蔣萬安今一早召集市府各局處，主持「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施。會議後，再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強佈署情形；蔣也特別確認巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水、秘錄器等安全裝備。

攻擊事件在19日傍晚發生，幕僚在進行報告時提到煙霧彈、疑似爆裂物等，蔣萬安認為此非尋常的情形，先聯繫相關局處啟動緊急應變，並立即要驅車到現場關心，當下也先請在附近的副市長李四川到現場關切。

考量當時是下班尖峰時間，蔣萬安當下也指示警察局要盡快抓捕人犯、恢復正常運作，不要讓恐慌近一步擴散。蔣也要求要將維安部署升級範圍擴及到全市，要求相關局處到台北車站這邊開會，並組成「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，親自督導。

據指出，蔣萬安在內部會議時非常堅持、也不斷重申要提高見警率，且要全副武裝，讓市民在鬧區「看得到」警察、讓民眾能安心維持日常生活，也傳達警力能隨時應變以達嚇阻模仿犯的效果。蔣在公開受訪時也多次強調，也因此才會在下午再到中山站視察警力配置狀況，還特別關注裝備等。

據了解，此次事件一名英勇的余姓男子，在北車試圖阻止張文暴行不幸喪命，在內部會議時，局處提出有「台北市民協助警察逮補嫌犯補償自治條例」可進行補償，但需針對資格進行認定。蔣萬安聞言後，直接拍板要從寬從優辦理。

▲▼台北市長蔣萬安於恐攻案隔日視察中山站商圈。（圖／台北市政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞
MMA／Jennie唱到〈like JENNIE〉脫了　全場
快訊／北海道晚間連搖兩下！5.4地震後3分鐘再震
獻花悼念出現品牌飲料！知名手搖飲老闆挨轟關社群
北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

張文暴行釀3死！提高見警率、要求全副武裝　蔣萬安叮囑讓市民安心

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

張文暴行釀3死！提高見警率、要求全副武裝　蔣萬安叮囑讓市民安心

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞　霸氣喊：我說過我會回來

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　：接下珍貴的「接力棒」

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

【勇敢又可愛】2歲娃站台上拿麥克風講話！奶音鎮定喊：來看我表演呦

政治熱門新聞

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

更多熱門

相關新聞

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

27歲兇嫌張文在北捷台北車站、中山商圈犯下恐怖攻擊案，包含他在內共有4人死亡、15人送醫。對此，有網友質疑員警慢半拍，現場的目擊民眾則表示，案發後員警立即棄車狂奔，就為了盡速趕往案發地點，令人相當感動。

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

張文案3死者皆一刀斃命！2人觀察中

張文案3死者皆一刀斃命！2人觀察中

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

關鍵字：

台北捷運隨機殺人張文煙霧彈蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面