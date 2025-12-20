張文暴行釀3死！提高見警率、要求全副武裝　蔣萬安叮囑讓市民安心

▲台北市長蔣萬安於恐攻案隔日視察中山站商圈。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，27歲的嫌犯張文自製煙霧彈、汽油彈等，先後在台北車站、中山商圈犯案；之後面對警方圍捕，畏罪自殺，但仍造成4死（含張文）11傷的憾事。台北市長蔣萬安昨在接獲通報後，立即指示相關局處啟動緊急應變，也要求維安部署要升級的範圍擴及到全市；此外，蔣特別強調，警方務必增加現場警力配置，提高「見警率」外也要全副武裝，讓市民安心之外，也要達到嚇阻模仿犯的效果。

27歲嫌犯張文犯下重大治安事件，根據警方調查，在19日犯案前2天，張文就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。

接著19日下午3點多時，張文先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。到了傍晚5點多，張嫌步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司。

此次事件是自鄭捷後，再發生如此脫序的攻擊行為，造成3位無辜民眾受害身亡，震驚社會。蔣萬安今一早召集市府各局處，主持「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，接著前往警政署，與中央一起開會討論各項因應措施。會議後，再到昨天案發的捷運中山站，親自確認維安警力加強佈署情形；蔣也特別確認巡守警員皆配槍、警棍、辣椒水、秘錄器等安全裝備。

攻擊事件在19日傍晚發生，幕僚在進行報告時提到煙霧彈、疑似爆裂物等，蔣萬安認為此非尋常的情形，先聯繫相關局處啟動緊急應變，並立即要驅車到現場關心，當下也先請在附近的副市長李四川到現場關切。

考量當時是下班尖峰時間，蔣萬安當下也指示警察局要盡快抓捕人犯、恢復正常運作，不要讓恐慌近一步擴散。蔣也要求要將維安部署升級範圍擴及到全市，要求相關局處到台北車站這邊開會，並組成「台北市1219事件緊急維安應變小組會議」，親自督導。

據指出，蔣萬安在內部會議時非常堅持、也不斷重申要提高見警率，且要全副武裝，讓市民在鬧區「看得到」警察、讓民眾能安心維持日常生活，也傳達警力能隨時應變以達嚇阻模仿犯的效果。蔣在公開受訪時也多次強調，也因此才會在下午再到中山站視察警力配置狀況，還特別關注裝備等。

據了解，此次事件一名英勇的余姓男子，在北車試圖阻止張文暴行不幸喪命，在內部會議時，局處提出有「台北市民協助警察逮補嫌犯補償自治條例」可進行補償，但需針對資格進行認定。蔣萬安聞言後，直接拍板要從寬從優辦理。