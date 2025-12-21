　
政治

余男勇擋張文身亡　蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠：北捷設紀念牌

▲▼蔣萬安1219事件緊急維安應變小組會議。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔣萬安舉行1219事件緊急維安應變小組會議。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北捷台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件，首位遇害的57歲余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命。台北市長蔣萬安今（21日）表示，對余姓亡者理賠五百萬外，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，會給予六百萬的撫恤金，也將協助向中央申請褒揚令，也希望余先生列入忠烈祠。

蔣萬安今天上午舉行「1219事件緊急維安應變小組會議」，出席局處包含警察局、消防局、衛生局、社會局、法務局、體育局、民政局、捷運公司、產業局、研考會、觀傳局、教育局。

蔣萬安會後受訪時表示，即刻規劃從明天開始，在捷運公司一樓大廳，有臨床心理師公會、諮商心理師公會的專業心理諮商師、志工朋友，現場協助民眾諮詢，讓民眾恐慌心情平復。

蔣萬安說，北車第一時間即刻制止、見義勇為的余先生，還有北車星巴克店員拉下鐵門，對於余先生北市府會褒揚狀，協助向中央申請褒揚令，也希望余先生列入忠烈祠，北捷也會在捷運站適合地點，設置紀念牌，肯定余先生見義勇為行為。

蔣萬安也提到，有位在北市聯醫中興院區的傷者，說他在第一時間受到兩位醫師幫忙，而且是父女檔急救，能讓他逃過一劫，想找到這幾位醫師致謝，後來找到是台大醫院顏氏父女檔，因此今天下午2點會到台大醫院，轉達感謝之意。

針對演練方面，蔣萬安強調，稍早指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，會在下週舉辦高強度演練，針對1219事件、跨年晚會，在市府站周邊高強度演練；另外，對於這次1219事件，要求相關單位，一旦發生計畫行無差別攻擊事件，如何應處的正確做法，盡快拍版相關文宣教材。

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

余男勇擋張文身亡　蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠：北捷設紀念牌

27歲張文隨機殺人、丟擲煙霧彈，共造成自己在內4死11傷。有網友猛然想起，11月初曾看過有男子帶防毒面具搭捷運，讓他不禁質疑2狀況，會不會那就是張文；而張文可能早以「同樣裝束」測試大眾的接受度。文章曝光後，不少人也回應，「我在中山搭車往民權時也有看過」、「在南港展覽館站也看過幾次」。

台北捷運蔣萬安張文隨機傷人殺人

