5病童輸血救命竟「感染愛滋」！　印度政府、醫院擺爛9個月才查

▲印度有多名兒童因輸血意外感染愛滋。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

印度中央邦5名3至15歲患有地中海型貧血的病童因接受輸血治療，反遭感染HIV（愛滋病毒），引發當地社會震撼。當地政府已對2名身為血庫負責人的醫師與技師下達停職處分。

根據BBC報導，這起醫療意外發生在中央邦瑟德納縣，這5名受害孩童皆患有遺傳性地中海型貧血，需要定期輸血維持生命。然而在2025年3至5月間，5人陸續被檢出HIV陽性反應，經過調查才發現，感染來源竟是輸入了遭愛滋病毒污染的血液所致。

根據《新德里電視台》報導，感染源頭指向瑟德納公立醫院，該院使用了HIV帶原者捐贈的問題血液進行輸血。更令人憤怒的是，即使感染事實曝光，院方與地方當局竟長達9個月未能正視問題或選擇沉默以對。

中央邦已成立調查委員會徹查此案，並對2名血庫負責醫師及醫技人員下達停職處分，同時要求院方負責人出面說明。

一名受害兒童的父親痛苦地向BBC表示，「我女兒本來就因地中海型貧血受盡折磨，現在還要承受感染愛滋病毒的痛苦，這全是因為邦內的醫療設施太糟糕。」另一位父親也向《新德里電視台》透露，原本就患病的女兒服用HIV治療藥物後出現嘔吐和虛弱症狀，無助地問道，「我們該向誰抗議？未來會怎樣？」

BBC指出，印度由於血液管理制度不完善，類似的輸血感染意外時有所聞。