黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

隨著2026年地方選舉展開布局，台灣民眾黨中央黨部近日已經有至少六位一級主管請辭備戰，包含副秘書長許甫、社會發展部主任張清俊、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇等人，都將依照黨的規定於12月24日前完成請辭程序，黨內共識為「能戰的都去戰」，黨主席黃國昌更在內部宣告，明年所有黨工都必須前往第一線輔選，黨中央只需要保留最低運作的人力。

民眾黨目前全台共16席縣市議員，但比較2020大選拿下158萬張政黨票，席次仍有成長的空間；接著2024年大選時，柯文哲搭檔吳欣盈囊括369萬票、政黨票進一步成長到304萬票，顯見民眾黨經營逐漸展現成效，也讓支持者更加期待2026年地方選舉。黨內甚至認為將是關鍵一戰，攸關後續2028年選舉布局，更攸關是否泡沫化的重要戰役。

根據民眾黨參選規定，一級主管若要參選公職，必須在該項公職就任前一年請辭。在黨內默契的運作下，將「外出打仗」的幹部們，近期已陸續請辭交接，並銜接上選區的登記作業，各自返回選區經營，力求一勝。

黨內人士透露，主席黃國昌已宣告，2026年全黨上下都必須投入選戰，中央黨部只需要維持最低運作的人力，其餘幹部不分位階都必須進到地方輔選。另外，黨務工作上雖然會隨著人員離任做調整，但目前仍在討論中，短期內不會有立即的調動。

黨內人士強調，恰逢選舉年，加上目前黨內部門都有正副主管機制可以代理，且找到適合的人才也不容易，考量明年主要重心會在選舉，「人力精兵化拼選舉、或是找擅長選舉的人選接掌職務，都在考量中」。

據了解，包括參選台北市松山信義的副秘書長許甫、中正萬華的新聞部主任吳怡萱，還有參選桃園市中壢的社發部主任張清俊、參選苗栗縣頭份的社發部副主任林志學，參選苗栗縣竹南的行政部副主任蔡君婷、參選新北板橋的國際部主任林子宇，6人預計從黨中央離任參與地方選舉，目前都已在跑離職手續。

值得一提的是，此次媒體出身的選將就有3人，包括許甫、張清俊、吳怡萱等。甫當上媽媽的吳怡萱近期在調養身體中，她受訪說，制度怎麼規定就照制度進行。許甫受訪表示，預計近日會依規定請辭，不管在哪個位子上，目標要能為民眾黨發揮戰力達到最好效力。

同樣媒體出身的張清俊，2022年以柯文哲子弟兵之名投入選舉，在楊梅區取得不俗的選票成績，如今轉戰中壢選區，預料將先面臨黨內競爭。張表示，今年初就已在中壢區備戰，競選團隊準備就緒，有信心可以幫黨打下一席議員，他也強調，會在初選過程中強化黨內溝通，19日時已跟黨內長官正式請辭社發部主任一職，會以破釜沉舟的精神向前邁進。

張清俊表示，今年初就已在中壢區備戰，競選團隊準備就緒，有信心可以為民眾黨贏得議員，回應黨員們的深切期待。他說，由於楊梅區空間有限，年初在與長官夥伴討論過後，便轉投入中壢區經營，自己也從小在中壢成長，對地方的熟悉度不比楊梅差，會全力爭取選民的認同。

而隨著超過半數的主管請辭以及選戰需求，民眾黨勢必要進行人才補強作業，據了解，新的團隊人事安排預計在農曆年前後底定，屆時被網羅入黨服務的新幹部也將更貼合黃國昌的領導風格。

