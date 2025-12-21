　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，主辦宣布超過五萬人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨中央6名主管將投入2026選舉，全力爭取選民支持。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著2026年地方選舉展開布局，台灣民眾黨中央黨部近日已經有至少六位一級主管請辭備戰，包含副秘書長許甫、社會發展部主任張清俊、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇等人，都將依照黨的規定於12月24日前完成請辭程序，黨內共識為「能戰的都去戰」，黨主席黃國昌更在內部宣告，明年所有黨工都必須前往第一線輔選，黨中央只需要保留最低運作的人力。

民眾黨目前全台共16席縣市議員，但比較2020大選拿下158萬張政黨票，席次仍有成長的空間；接著2024年大選時，柯文哲搭檔吳欣盈囊括369萬票、政黨票進一步成長到304萬票，顯見民眾黨經營逐漸展現成效，也讓支持者更加期待2026年地方選舉。黨內甚至認為將是關鍵一戰，攸關後續2028年選舉布局，更攸關是否泡沫化的重要戰役。

根據民眾黨參選規定，一級主管若要參選公職，必須在該項公職就任前一年請辭。在黨內默契的運作下，將「外出打仗」的幹部們，近期已陸續請辭交接，並銜接上選區的登記作業，各自返回選區經營，力求一勝。

黨內人士透露，主席黃國昌已宣告，2026年全黨上下都必須投入選戰，中央黨部只需要維持最低運作的人力，其餘幹部不分位階都必須進到地方輔選。另外，黨務工作上雖然會隨著人員離任做調整，但目前仍在討論中，短期內不會有立即的調動。

黨內人士強調，恰逢選舉年，加上目前黨內部門都有正副主管機制可以代理，且找到適合的人才也不容易，考量明年主要重心會在選舉，「人力精兵化拼選舉、或是找擅長選舉的人選接掌職務，都在考量中」。

據了解，包括參選台北市松山信義的副秘書長許甫、中正萬華的新聞部主任吳怡萱，還有參選桃園市中壢的社發部主任張清俊、參選苗栗縣頭份的社發部副主任林志學，參選苗栗縣竹南的行政部副主任蔡君婷、參選新北板橋的國際部主任林子宇，6人預計從黨中央離任參與地方選舉，目前都已在跑離職手續。

值得一提的是，此次媒體出身的選將就有3人，包括許甫、張清俊、吳怡萱等。甫當上媽媽的吳怡萱近期在調養身體中，她受訪說，制度怎麼規定就照制度進行。許甫受訪表示，預計近日會依規定請辭，不管在哪個位子上，目標要能為民眾黨發揮戰力達到最好效力。

同樣媒體出身的張清俊，2022年以柯文哲子弟兵之名投入選舉，在楊梅區取得不俗的選票成績，如今轉戰中壢選區，預料將先面臨黨內競爭。張表示，今年初就已在中壢區備戰，競選團隊準備就緒，有信心可以幫黨打下一席議員，他也強調，會在初選過程中強化黨內溝通，19日時已跟黨內長官正式請辭社發部主任一職，會以破釜沉舟的精神向前邁進。

張清俊表示，今年初就已在中壢區備戰，競選團隊準備就緒，有信心可以為民眾黨贏得議員，回應黨員們的深切期待。他說，由於楊梅區空間有限，年初在與長官夥伴討論過後，便轉投入中壢區經營，自己也從小在中壢成長，對地方的熟悉度不比楊梅差，會全力爭取選民的認同。

而隨著超過半數的主管請辭以及選戰需求，民眾黨勢必要進行人才補強作業，據了解，新的團隊人事安排預計在農曆年前後底定，屆時被網羅入黨服務的新幹部也將更貼合黃國昌的領導風格。

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民眾黨發言人張清俊。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨社發部主任張清俊。（圖／民眾黨提供）

▲▼針對民眾黨英文網站的爭議，今早民眾黨召開臨時記者會，由發言人林子宇出面說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨國際部主任林子宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨苗栗縣議員擬參選人林志學。（圖／翻攝自Facebook／林志學）

▲民眾黨苗栗縣議員擬參選人林志學。（圖／翻攝自Facebook／林志學）

▲▼民眾黨苗栗縣議員擬參選人蔡君婷。（圖／翻攝自Facebook／蔡君婷）

▲民眾黨苗栗縣議員擬參選人蔡君婷。（圖／翻攝自Facebook／蔡君婷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

批114憲判1無效　黃國昌：5位綠色大法官為助賴清德稱帝自欺欺人

黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

林濁水評憲訴法違憲：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

因應隨機傷人案！台北馬拉松693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

與惠恕仁走訪明年太平洋島國論壇預定地　林佳龍：協助建置綠色運具

批114憲判1無效　黃國昌：5位綠色大法官為助賴清德稱帝自欺欺人

黨中央6戰將征地方　民眾黨轉型選戰機器全力爭取選民認同

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

林濁水評憲訴法違憲：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

因應隨機傷人案！台北馬拉松693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示

北捷砍人案「恐懼中看見人性的光」！王婉諭：別再散播陰謀論

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

寒冬送暖不間斷　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

【記者目擊42秒驚魂】《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機傷人　一關鍵轉身紀錄

政治熱門新聞

虛驚一場！北捷古亭站酒醉客鬧事　驚動警方持盾上車

北捷砍人案看見人性的光！王婉諭長文發聲

替《ETtoday》陳以昇發聲　洪孟楷：不應以陰謀論否定他人專業

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會發聲

余先生英勇抗張文暴行喪命　蔣萬安裁示從優撫卹最高600萬元

張文暴行釀3死！蔣萬安叮囑警方一事　要讓市民安心

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

林濁水：藍綠白惡鬥不會告一段落　憲政惡況恐升高

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

更多熱門

相關新聞

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

國民黨宜蘭縣黨部今（20日）舉辦黨慶活動，外界關注明年宜蘭縣長選舉提名情況。黨主席鄭麗文表示，今天國民黨只有一個目標就是要贏，只有一個人選就是能贏回宜蘭的人選，只要誰會贏，一定提名那個會贏的人選。

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

民眾黨痛批5位大法官不要臉　黃國昌：台灣民主憲政史上的罪人

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

轟5位綠色大法官違法決議　許甫：行憲紀念日被賴政府過成行憲忌日

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活3大法官提不同意見書　綠黨團：合乎修法前規範

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

憲法法庭復活！《憲訴法》修正違憲　律師：化解藍白不敢倒閣的壓力

關鍵字：

民眾黨許甫張清俊林子宇吳怡萱2026

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面