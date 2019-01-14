快訊／「肉圓惡爸」犯眾怒　監察院竟要調查媒體公布影片是否違法

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記者徐政璿／台北報導

新北市一名父親，12日因為酒後因兒子購買肉圓回家時未在裡面加辣，遭他怒揪衣領又暴怒掌摑質問「肉圓為何沒有加辣？」母親當時在一旁勸阻並拍下影片求助，畫面經PO上網後，引起廣大鄉民激憤與輿論批評，撻伐聲浪持續延燒。不過，現在卻傳出監察院要調查媒體報導該新聞事件是否違法。

監察院表示，各家媒體報導新北市一男子因孩子買肉圓沒加辣而毆打孩子及妻子，影片曝光卻疑似違反兒童及少年福利與權益保障法第69條之規定，影片中被虐兒童的長相和聲音未經特殊處理而可供辨識，王幼玲監委表示，部分媒體在反應後已在畫面加上馬賽克處理，但聲音未經變聲處理，仍足以識別兒童身分。

監察院指出，兒童及少年福利與權益保障法第69條規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體對受到身心虐待之兒童不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊。但監委卻發現，昨(13)日各家媒體透過電視、網路撥放這段父親打罵孩子的影片，幾乎都保留了足以識別兒童身分的資訊，包括長相或聲音，侵害兒童權利。

監察院說明，王幼玲監委要瞭解衛生福利部及地方社政機關是否進行調查各家電子媒體和平面媒體，確認這些影片是否違反兒童及少年福利與權益保障法第69條之規定？如違法，必須依同法第103條開罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並命其限期改正。

▼男子因「肉圓沒加辣」痛毆母子，被在地民眾毆打送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）