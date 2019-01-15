上班第二天拜會立法院　國民黨笑迎蘇貞昌：「促轉會全面改組」

▲行政院長蘇貞昌率領政院三長拜會立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌14日上任，15日拜會立法院在野各黨團，以及立法院長蘇嘉全和前立法院長王金平。國民黨團書記長曾銘宗當面要求「促轉會全面改組」，副書記長吳志揚則說促轉會「現在不存在可以運作空間」；不過，蘇貞昌未正面回應，僅說時間不多，沒辦法一回答。

國民黨團總召江啟臣表示，蘇貞昌重新回鍋，相信他對憲政運作這套體系並不陌生，體系有一些問題，有權責不符的情況，更擔心朝野對立這種狀況，希望藉由院長拜會機會提出呼籲，未來憲政運作上，立法行政互動上有更多溝通，不要分朝野、藍綠、中央、地方，國民黨團會嚴格監督蘇內閣。





曾銘宗提出兩個建議，第一，行政院獨立機關包括促轉會、黨產會、NCC、中選會，其中促轉會運作一段時間衍伸爭議，公信力蕩然無存，「最好是全面改做組」，才能進一步推動促進台灣和解轉型的工作。第二，蘇貞昌的執行力非常強，希望利用執行力來拼經濟，解決工商界缺水、缺電、缺工的問題，帶給年輕朋友未來，國民黨團也願意協助院長全民一起拼經濟。

吳志揚則說，促轉會淪為政治打手，民眾心裡有很大反彈，促轉會「現在不存在可以運作空間」，若要重新提名，也要注意民眾感受，不是找人來鬥爭的。

蘇貞昌回應，他沿路走來就是一個信念，我們就是一個國家，人民最大，怎麼樣達成人民期待，他會把握這個機會；雖然彼此在不同崗位跟黨派，但都是同一個國家，從不同的角度希望這個國家好， 一定用這個態度來做，時間不多，沒辦法一回答國民黨團所提出的期許跟問題。