點名陳吉仲、口譯哥　吳子嘉：2020蔡英文保不住政權





▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一選舉中大敗，黨內開始擔心2020總統大選。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，造成民進黨2018年的敗選因素還在，例如：農委會主委陳吉仲、駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔，所以他認為總統蔡英文在2020年仍無法保護住政權。

吳子嘉在14日播出的政論節目《關鍵時刻》中表示，儘管前行政院長賴清德請辭，但內閣改組沒有太大變化，大部分都留任，這並不符合賴清德所謂的「大破大立」，現在內閣有一個缺點，要求穩定，那穩定就沒有大破，沒有大破就沒有大立，也就是說2018敗選的因素，依然跟到2020。

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

吳子嘉說，這個內閣會有一些效率，把民進黨的形象提升，但政府滿意度拉高，依舊無法改變蔡英文敗選的事實；蔡英文原本是15％敗選，現在因為行政院長蘇貞昌救她之後，變成了25％，還是敗選，「我個人從民調上來看，可以提高政府的形象，提高政府的效率，但是救不了根本面的東西。」

吳子嘉提到，2018敗選的原因，是有3種人不投票，第一種就是農民不投票，第二種人就是漁民不投票，第三種年輕人不投票，現在看到陳吉仲從副主委變主委，「陳吉仲是誰的愛將？陳吉仲是真正的農委會的主導者，他是直屬蔡英文的嫡系部隊，他的心裡會佩服蘇貞昌嗎？他不會的嘛！他一定私下繼續跟蔡英文…我可以跟蔡英文通電話，我跟你保證，這種內閣第一個被換掉！」

▲陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

吳子嘉說，「陳吉仲不是所謂農業正規系統出身的，他是屬於社會運動系統出身，他是屬於農政，農政這些人是非主流系統，其實他們對農業政策的正面表述能力，並不是很好的。蘇貞昌是正統出身，當過屏東縣長，蘇貞昌是農業，他還專家，他是很懂這個事情的，所以陳吉仲…看畫面蘇貞昌連頭都不回！理都不理他！一個部長跟院長報告，你最少回個頭吧！他是耳朵在那邊聽的，這整個情勢的發展，我跟你保證，就是陳吉仲第一個會被換掉！」

吳子嘉指出，「第二個事情，就年輕人部分，這兩天有個更令人火大的事情，就是口譯哥，口譯哥的新聞超過內閣改組新聞，蘇貞昌這個恨在心裡面，我辛辛苦苦好不容易給你搞一個組閣新聞，全部給你一個小子搞成這樣，把新聞蓋過了，那個是31歲的口譯哥，你說他火不火大？他火冒三丈，他等機會來報復你！」

吳子嘉表示，「可是這個部分不是他的職權，所以他年輕人部分怎麼處理，年輕人如果不處理的話，我請問你…剛剛我講的農民跟年輕人，口譯哥一個人是不是2.0版的吳音寧？2.0版的吳音寧繼續創造相對剝奪感，年輕人繼續離開蔡英文，繼續離開民進黨，那怎麼會改變基本的選舉態勢呢？所以我認為蔡英文到了2020，依然無法保護住政權。」

▼口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）