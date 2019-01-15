行政院7張圖勸世　偷渡豬瘟「業障會在地獄引爆你！」

▲防範非洲豬瘟可能入侵台灣。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌新上任衝衝衝，14日赴桃園機場視察非洲豬瘟防疫措施，15日行政院臉書粉絲專頁轉發蘆洲受玄宮７張漫畫圖，鄭重警告大眾「偷渡豬瘟，業障會在地獄引爆你！」

蘆洲受玄宮勸世金句：「豬瘟分毫皆不可，良心一點即金丹」。以民間信仰的因果角度提醒，在陽間，偷渡豬瘟肉品闖關失敗頂多罰個幾十萬，如果因此而引爆豬瘟，造成大量死亡，到了陰間，一隻豬一條命，都會找上偷渡者加倍奉還，業力禍及子子孫孫啊。

▲蘆洲受玄宮發表勸世豬瘟圖，提醒民眾要警戒。（圖／蘆洲受玄宮授權，下同）

受玄宮自製的KUSO警世圖中，以毛筆手繪風格畫出各大神明，更在一旁搭配上道家標語，簡單的筆觸相當生動，也更貼近民眾日常，顛覆一般的長輩圖，在傳統文化中增添一絲創意感。圖片中，不只玄天上帝半臉入鏡，閻羅王也拿著令牌跟著湊一咖，出現最多次的病死豬更是增加恐怖氛圍。

蘆洲受玄宮提出五點要大家遵守：

一、不要從國外攜帶任何肉類產品回國。

二、不要參觀疫區畜牧場。

三、網購時小心勿將肉類商品寄送至臺灣四、若誤收到中國豬肉製品，請撥動物防疫專線0800-761-590，請防疫單位協助處理千萬不要隨便丟棄。

五、若要檢舉豬肉或肉品走私，可撥打免付費專線0800-039-131。

蘇貞昌赴桃園機場視察邊境防堵非洲豬瘟檢疫作為，遇到防疫員對防疫措施不熟悉，當場斥責，離開機場後，他也要求農委會主委陳吉仲檢討，可看出他對抗豬瘟的決心。

▲蘇貞昌視察機場防疫。（圖／行政院提供）

此外，行政院臉書也提醒民眾，阻絶非洲豬瘟，人人有責。提醒您，不帶內類產品入境，也不自國外網購肉品回台！