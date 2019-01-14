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因拔不了管中閔下台？　潘文忠出面回應了！

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▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者徐政璿攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌週一（14日）將就職，行政院上午10點也舉辦聯合交接典禮。對於回鍋接任教育部長，潘文忠受訪表示，教育是一個持續推動的工作，他自己任內很多政策規劃有深刻參與，蘇院長覺得把相關政策落實推動，尤其要照顧好每個孩子的每個階段，因為在時間上，讓這樣計畫得到快速有效的責任，覺得應該要為過去規劃的政策全力以赴。

被問到是否因為管中閔案子結束才回來？潘文忠表示，台大校長遴選案發展過程中，確實有很多爭議產生，讓外界看到遴選制度，「我當時在過程中也做了很多辦法上的檢討」，這樣案例是未來更能落實大學自主，也能讓整個校長遴選的候選人資訊能夠更充分公開，達到選拔學校最優秀的人才，應該朝這個方向。

還你一個清白？潘文忠回應，教育是一個持續的工作，「並沒有所謂在過程中有沒有要去...教育是為我們的孩子來努力」，重點是應該要往前來做，這麼多政策和資源投入下來，作為教育部長，為孩子在教育上去做努力。

至於蘇貞昌何時聯絡徵詢，潘文忠表示，蘇本來就是過去老長官，在教育文化上，也都會希望聽聽他的意見，那他一直覺得過去已經扮演這樣角色，盡量提供意見，因為時間很緊促，所以在蘇院長評估過程中，覺得說還是那個目標，政策一定要延續跟落實，再次邀請，他覺得責無旁貸，過去規劃的政策能夠落實，善盡一個很重要的職責；教育本來就是可以不斷創新，有更適當人選，一棒接一棒是我的初衷。

關於管中閔案，潘文忠再次強調，台大是一個各案，相關辦法徹頭徹尾檢討，目前整個草案已經出來在交換意見，藉由台大例子和政大遴選的例子，有一個更周延的程序歷程，讓大學自主走得更穩定，讓學校真正選出領導人才。

若跟管中閔見面會想說什麼？潘文忠說，在正式上任之前，一直期待讓台大校園平穩向前走，台大師生對管中閔的期許很高，台大在高教發展上具有相當領導角色，尤其是在校務和學術倫理方面，台大在這方面要做更多示範。

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部
副院長陳其邁（新任）
秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）
副秘書長何佩珊（留任）
發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權
外交部長吳釗燮（留任）
國防部長嚴德發（留任）
陸委會主委陳明通（留任）
僑委會主委吳新興（留任）

財經部會
經濟部長沈榮津（留任）
財政部長蘇建榮（留任）
國發會主委陳美伶（留任）
金管會主委顧立雄（留任）
主計長朱澤民（留任）
人事長施能傑（留任）

教育、文化部會
內政部長徐國勇（留任）
教育部長潘文忠（回任）
文化部長鄭麗君（留任）
原民會主委夷將•拔路兒（留任）
客委會主委李永得（留任）

生活部會
交通部長林佳龍（新任；前台中市長）
交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）
環保署長張子敬（升任）
農委會主委陳吉仲（升任）
農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）
衛福部長陳時中（留任）
科技部長陳良基（留任）
勞動部長許銘春（留任）
勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他
法務部長蔡清祥（留任）
退輔會主委邱國正（留任）
海委會主委（待選任）
國立故宮院長（待選任）

政委
政委林萬億（留任）
政委張景森（留任）
政委吳政忠（留任）
政委陳美伶（留任）
政委鄧振中（留任）
政委唐鳳（留任）
政委羅秉成（留任）
政委吳澤成（留任）

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關鍵字：教育部長,潘文忠,管中閔

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