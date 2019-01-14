快訊／賴清德重回平民身份　「我笑容比蘇院長還燦爛」

記者徐政璿／台北報導

準行政院長蘇貞昌14日（週一）正式就職，副院長由近日人氣火紅的前立委陳其邁擔任，秘書長為台南市前代理市長李孟諺。卸任院長賴清德在交接時一派輕鬆地表示，行政院接地氣的內閣團隊更勝以往，「但是我現在的笑容比蘇院長還燦爛，哈哈哈，蘇院長加油，台灣加油」。

行政院14日召開聯合交接典禮，副總統陳建仁監交賴清德與蘇貞昌的閣揆交接，三人表情都算輕鬆。蘇貞昌身穿深灰色西裝配白襯衫與粉紅色與白色相間的領帶，蘇貞昌妻子詹秀齡一襲紫色套裝坐鎮，陳其邁則是隻身抵達。

賴清德在交接致詞時表示，感謝總統蔡英文的信任跟支持，支持他北上籌組「做實事內閣」，能跟政院團隊一起報效國家服務人民，是他畢生榮幸；但是民主社會中，人民是國家主人，接受人民決定，落實責任政治精神，他扛起政治責任提出總辭，把棒子交給蘇貞昌院長，祝福蘇貞昌率領團隊接地氣能夠圓滿成功，重新贏得台灣社會的支持。

賴清德指出，他對蘇院長率領的團隊有很深期待，因為蘇具備蔡英文總統肯定，社會公認的經驗、魄力、執行力，做事情劍及履及，總統公布之後，蘇貞昌馬上捲起袖子，彎下腰接地氣，而且短時間成功延攬3位直轄市層級人才加入團隊（陳其邁、林佳龍、李孟諺），加上原來團隊， 行政院團隊接地氣的內閣團隊更勝以往，「但是我現在的笑容比蘇院長還燦爛，哈哈哈，蘇院長加油，台灣加油」。

不過，賴清德也憂心提到，台灣面對詭譎多變局勢，中國大陸在各方面無所不用其極打壓，台灣內部也有問題要解決，在這樣狀況之下，內閣必須全力以赴，台灣社會必須面對。

賴清德說，首先是「憲政改革」，這個議題範圍非常廣，單就憲政體制而已，不論未來走向總統制、內閣制、雙首長制，即便是要維護雙首長制的精神，國會議員也應該考慮兼任或是擔任內閣部會首長，如此才能減少立法行政落差，跟民意接軌，讓民意能夠接地氣，同時也能提高行政效率。

賴清德指出，第二是「台灣政黨應該要建立國家利益為優先的政黨文化」，國人都希望政府拼經濟，政府也以拼經濟為優先政策，但是中美貿易之間衝突，提供台灣非常好的機會台商可以回來，但是，即便政府做更多努力，如果我們沒辦法跟其他國家簽訂貿易協定，好比美國，如果沒辦法參與區域經濟，好比CPTPP，都會有關稅的障礙，我們歡迎台商回來的工作會事倍功半；可是過去民進黨執政時，美豬跟美牛要開放，國民黨反對，可是當國民黨執政時，在野的民進黨反對，過去我在立法院難辭其咎，但是我今天語重心長，「政黨必須要建立國家利益至上的政黨文化」。

賴清德說，第三是「台灣應該要團結共同面對中國」，最近，中國大陸國家主席習近平公開提出「習5點」，清楚指出九二共識就是一中原則，沒有任何模糊空間，而且只有條路是一國兩制，在此狀況之下，各個政黨都不應該再存在幻想，面對這麼重大事情，台灣社會要共同面對，團結解決這個問題，兩岸問題很大很複雜，要解決很困難，但是起始點在台灣，只有台灣團結，沒有政黨的利益，只有台灣國家利益，共同面對這個問題，才有辦法迎刃而解，若這個問題沒有辦法解決，台灣的機會也會慢慢流失。



▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

行政院本部

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經部會

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

教育、文化部會

內政部長徐國勇（留任）

教育部長潘文忠（回任）

文化部長鄭麗君（留任）

原民會主委夷將•拔路兒（留任）

客委會主委李永得（留任）

生活部會

交通部長林佳龍（新任；前台中市長）

交通部政務次長黃玉霖（新任；前台中市政府建設局長）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

農委會政務副主委陳添壽（新任；前漁業署署長）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長陳良基（留任）

勞動部長許銘春（留任）

勞動部政務次長劉士豪（新任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

退輔會主委邱國正（留任）

海委會主委（待選任）

國立故宮院長（待選任）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

▲行政院長交接。（圖／記者屠惠剛攝）