直擊／捲褲管實勘「高雄溫泉」遺址　潘恆旭：水資源不該浪費

▲▼高雄市觀光局長潘恆旭15日一早實勘「泉眼」。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市區發現日據時代溫泉遺址，高雄市觀光局長潘恆旭談觀光政策時，提出「柴山冷泉變溫泉」的說法，指稱知名的柴山「龍巖冷泉」可加熱變成溫泉，引發網路熱議。15日上午6時，一大早天未亮，潘恆旭戴上防護安全帽、捲起褲管穿涼鞋，與高雄市舊城文化協會理事長郭吉清，一同深入漆黑水道實地探勘，證實了「高雄溫泉」的位置就在現今青泉街旁中華電信倉庫用地。

潘恆旭見到不少晨運的民眾回應「大家早」，民眾直呼「哇！局長這麼早起，本人比電視上還帥氣」，親切回應，也讓不少山友留下深刻印象。山友表示，「我們柴山青泉街旁的水道裡真的有泉眼及溫泉花，硫磺味極重，水源終年不斷，孕育眾生」「期待能夠開發觀光，不要讓特殊的水源流失掉」。

郭吉清表示，高雄1930年的「高雄州地誌」提到高雄溫泉及龍目井，是高雄市名勝。位於鼓山區龍目井附近的高雄溫泉，含有鉀、鈉等礦物質，對皮膚病等有奇效，日據時期的高雄州廳後來轉由民間商人經營，二次大戰中「高雄溫泉舘」從此歇業。此後「高雄溫泉」就消失了，附近居民也不知道高雄鼓山地區竟然會有碳酸鈣泉。

對此，潘恆旭表示，「這個泉非常的神奇，據說它每一天流失了一萬噸的水，我覺得水資源的寶貴不應該浪費，將會同相關局處水利局、文化局還有都發局，一起來第二次會勘，希望在今年之內趕快撥預算，將天然湧泉重現」。

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