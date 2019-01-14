韓國瑜推觀光跳愛河挨精神科醫師批　潘恆旭：逢韓必反

▲▼高雄市政府觀光局長潘恆旭。（圖／記者宋德威攝）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後力拚高雄觀光，為了2月14日西洋情人節高雄市觀光局將於在2月舉辦「永浴愛河的愛情宣言」活動，民眾熱烈響應。韓國瑜13日表示，如果對觀光有幫助「他會去跳愛河」，高雄市觀光局指出，已接到不少詢問電話，民眾表示能在愛河向心愛的另一半大聲說愛都很有興趣，反映極為熱烈。對此，遭精神科醫師痛批，「不要再白痴下去，好嗎...？」。

對於活動挨批，潘恆旭14日上午在臉書發文回擊，「好了端午節都不要划龍舟（跳河）、中秋節都不要烤肉（燒碳）、也不要爬山登高（墜樓），「因為啊你隨時會被認為鼓動自殺」。「明明就是永浴愛河你要歪樓也真夠逢韓必反！舊市府的盪秋千愛河彈跳，你說了什麼？」。潘恆旭接受媒體訪問時表示，「自我解嘲吧。」

潘恆旭表示，「跳愛河」比喻永浴愛河，是城市行銷的創意作法，除了會加強宣導外，當天活動也會搭配安全措施，認為和林耕新的鼓勵自殺是不同方向，同時強調「安全是所有活動的前題與基本」，絕對會兼顧安全與活動二全。讓愛河的「愛」不只與另一半之間，能蔓延到城市間、生活與健康之間。

話題一出，引起網友討論，「我們不理酸民，狠狠拋開舊府思維，用你聰明的智慧，掌握好媒體的跟風蒼蠅性格，去創造每個月的新話題活動 ...，給高雄帶來好運跟財富，別中腐敗者的挑撥計」、「很多先進國家都有戶外探險學校，利用現有天然資源來行銷城市，台灣自古好山好水，非常適合開發探索教育課程」、「酸葡萄心理！作對的事就好，酸言酸語廣納它，如雲煙讓風自然吹散它…」、「任內做對的事，不用怕批評，選民的眼睛是雪亮的。但是安全措施一定不能鬆懈」。

據悉，全世界有不少國家，早已有「冒險學校」，提供垂降、野外求生、越野跑步、洞穴探險、風浪板、獨木舟、立槳SUP、攀岩、溯溪、單車等專業戶外冒險課程，讓學員徜徉在天然景色中，以大自然作為老師，能透過在大自然裡的獨處、反思，與其他學員的合作、溝通，學習如何解決問題、分享經驗，讓大自然教導學員，懷著謙卑、感恩、學習的心情。

而高雄市地域廣，氣候溫和，擁有山、海、河、大眾運輸系統、國際機場、軍事遺址，本身即具備了極豐富的人文與自然資源等足以發展觀光產業的要件，高市府觀光局以「建構完善觀光環境」、「提升優質旅遊品質」及「創造觀光利基產值」為任務指標，積極推動執行「區域觀光資源整合及行銷」、「爭取亞洲城市對飛」及「推動國際郵輪觀光」等政策內容，以打造高雄成為優質友善的國際觀光城市、領航南台灣區域行銷為願景。

▲▼高雄市是中華民國的直轄市，是一座同時擁有山、海、河、港的海洋都市。

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