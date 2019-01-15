直擊／電視劇組二戰遺址取景　挺進「暗黑配水池」體降溫10度

▲▼高雄螺底山發現二戰配水池遺址，內部漆黑，水質冰涼深及腰，終年不見光。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄彌陀區漯底山，標高53公尺，屬惡地地形，日治時期1938年後，成為高雄要塞砲兵陣地，漯底山成為防禦岡山機場的堡壘，光復後，由陸軍砲兵營接收，民國95年解除軍事管制，成立「漯底山自然公園」，山上許多機槍堡、隧道、砲臺、碉堡等遺址，其中最特別是日軍戰時遺址配水池，內滿布樹根，配水池由8個馬蹄形隧道組成，水質清澈冰涼，體感降溫約10度，隱秘在樹林地下，鮮為人知。

據了解，螺底山冬天時非常嚴寒，曾在此服役的軍人表示，晚上站衛兵都要穿防寒大衣再加上全罩式的頭套，才可以安心的站崗。當地耆老表示，該基地離海不遠，早年也曾有「反共救國軍海上隊」著紅短褲的蛙人在此駐守。而電視劇「新兵日記之特戰英雄」，曾到此取景。

▲探勘小組著安全裝備及照明配備，利用繩索互相確保，探訪遺址。

舊城文化協會理事長郭吉清表示，由日軍文獻研判，漯底山配水池竣工時間約在1944年中，當時日軍在漯底山設有高射砲臺及觀測所，防守左營軍港及岡山機場，營區需要大量乾淨水源及消防用水。發現的配水池，以紅磚砌成，池子之間有7面磚造的導流牆及導流口，以特定的高低差，讓水源持續流動，維持乾淨。

探勘小組判讀二戰期間模糊地圖，發現左營軍區附近，還有一條延伸管線，經右昌，循省道台17線道路，經過梓官，到彌陀的山頂路，以唧筒(加壓馬達)加壓至漯底山，這條日軍水管長約9.5公里，理論上輸往山上的管路，終點會有一個儲水設施，循此線索，探勘小組在漯底山找到日本海軍設施部配水池。

據悉，池內並無過濾或淨水設施，研判是一處高地的配水池，在山下以唧筒將乾淨水源，加壓打到山上的配水池，再以重力方式將水送至營舍。該大型淨水池，設置四個大型的通氣孔，其中之一設有爬梯可下到池子內作清理。最北邊的水池發現有直徑20公分的鑄鐵進水管與出水管。

考古學家也曾在漯底山挖掘到距今約1400-2000年間的「蔦松文化層」文物，部份文物存放於彌陀區農會文化展示館內。郭吉清說，該自然公園應把日軍配水池環境整理出來，相關單位應將整個漯底山軍事遺址作專案研究，配合周邊永安竹仔港、岡山機場防禦機堡，適合發展成軍事遺址文化觀光區。對此，能藉由軍事遺址來帶動觀光人潮，也是對下一代最好的傳承。

▲二戰配水池遺址隱秘在樹林地下，內部結構特殊，令探勘人員嘆為觀止。

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