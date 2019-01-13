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全校協：依法遴選應准上任　全力聲援彰化卡管案17名校長

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▲彰化縣國中小校長異動遭到否決，教育處認定遴選過程有瑕疵，縣長王惠美說一切依法行政。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣國中小校長異動遭到否決，教育處認定遴選過程有瑕疵，縣長王惠美說一切依法行政。（圖／記者唐詠絮翻攝）

生活中心／綜合報導

彰化國中、小校長遴聘變卦，去年12月4日所還被指為「彰化版拔管」，彰化縣長王惠美表示「尊重遴選委員會的決議，一切依法行政，會顧及全體校長權益」，今（13日）全國中小學校長協會發出新聞稿，要求彰化縣應依法准予聘任17名校長。

全國中小學校長協會提到，「卡管案，讓台灣學到什麼教訓？延燒超過百天，造成三位教育部長下台，懸而未決的台大校長爭議，才剛剛落幕。彰化縣教育處的決定，將會讓縣長和教育處本身，承擔什麼樣的風險？全國中小學校長協會強調，已參加且依法完成遴選的校長們，應比照台大校長的待遇，立即准予上任」。

▲▼前任彰化縣長魏明谷（左）與現任彰化現長王惠美（右）。（圖／翻攝魏明谷、王惠美臉書）

▲前任彰化縣長魏明谷（左）與現任彰化現長王惠美（右）。（圖／翻攝魏明谷、王惠美臉書）

全國校長協會指出，教育體制非兒戲，不能因政黨輪替，新縣府就不埋單，「說停就停，對教育界傷害很大！」若作業有疏失，也是責在縣府，強迫校長回任來承擔縣府錯誤，豈是處理之道？

全校協提出兩項主張，說明如下 :

主張一、立即恢復原已公告並獲遴選校長二月一日上任，以維護全國中小學校長是「遴選」非「派任」的基本權益，並維護相關各校校務正常運作。

主張二、如須調整校長遴選次數(一年一次或兩次)，請依程序回到遴選委員會內，更改遴選辦法，並在一定期限前完成公告後再實施，以正法令週延性與合乎公平民主原則。

另外，依據媒體報導，彰化縣前縣長魏明谷也主動致電媒體強調，當年國民黨籍的縣長卓伯源卸任前，也辦理校長遴選，他並未質疑，因校長是遴選非派任，而今新縣府的做法，太不尊重遴選制度和當事人，「要掌權也沒必要這樣」！

全校協表示，既然校長遴選已經完成，先前的行政處分已生效，影響人民身分地位一旦被推翻，這不是行政程序法問題，這是行政法的問題

撤銷的行政處分，衍生信賴利益損害賠償的問題，也會有行政訴訟的問題，況且現今從大學到國中小校長遴選之作業，都是依據各級學校教育法規來執行，根本没有大學或國中國小之分，應是全國一體適用。

依據媒體報導， 彰化縣教育處網站去年公告的校長遴選名單有17人，原本彰化縣政府12月4日公佈校長異動後，各校最近陸續辦惜別會，「飯都吃了，該送的都送了，該依依難捨的哭都哭了」有的校長也開始到將要就任的學校參加相關活動，準備開始熟悉業務。

沒想到新縣府卻不認帳，「去年遴選時間有瑕疵，且未來每年只在7月辦一次遴選，12月遴選結果不算，校長暫不異動」消息傳出， 原本已任期4年的校長原本已如願要調校，如果今年7月的遴選，他不幸沒成功調校，也可能面臨提前退休。也有校長12月遴選結果不如他的意，重新再遴選，未來可能可以再翻盤，讓彰化縣校園現場陷入不穩定狀態。

卡管案像迴力鏢，打中三任教育部長，甚至成為影響大選的指標，究竟彰化縣教育處該怎麼做？才不會讓教育處甚至新縣府都陪葬，全台灣都拭目以待。

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關鍵字：彰化卡管案,全校協,校長,遴選,王惠美

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