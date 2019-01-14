曼谷霧霾飆到「危害等級」　高速公路能見度剩1公里

▲當局用飛機在空中灑水抒解霧霾。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

曼谷每年到這個時節就會被嚴重的霧霾壟罩，13日更到達了「危害等級」，能見度剩不到1公里，造成交通、航班大打結。泰國汙染管控部PCD表示，這種狀況可能會持續1個月，對當地觀光和居民生活都造成巨大衝擊。

據《曼谷郵報》報導，首都陷入霧霾已經第3天，曼卿區（Bang Khen）在13日的空氣品質還一度出現AQI 394的危害等級，對所有人都會造成具傷害力的影響。

有民眾PO出高速公路上的景象，全是霧濛濛一片，駕駛頂多只能看到前方車輛，蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）也因未能見度太差被迫停飛。

▲空氣品質差到幾乎看不到遠方建築物。（圖／路透社）



泰國農業大學（Kasetsart University）有學者表示，由於霧霾缺乏風力吹散，越積越多就會形成濃霧，當中的PM2.5就成為居民健康威脅。目前當局以再汙染嚴重地區進行空中灑水，也管至建築工第的灰塵排放量，日後還可能加強取締烏賊車，或是限制大型車輛進入曼谷市中心。

曼谷的霧霾問題近幾年加速惡化，去年2月因為AQI指數達到有害等級135，部份地區必須停班停課。泰北地區的清邁也因為田地焚燒過度，霧霾情形正在日漸增加。

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